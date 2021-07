Luca Uccello

La lista della spesa del Milan è ancora lì, sul tavolo di Paolo Maldini. Stessi ruoli, nomi diversi. Un terzino destro, un centrocampista di esperienza in aiuto di Tonali, Bennacer e Kessie e soprattutto un trequartista, un numero 10 che possa sostituire Hakan Calhanoglu.

E in questo senso Maldini vuole lo sconto dall'Atalanta che continua a chiedere 8 milioni per Josep Ilicic. Ma l'affare si farà. Poi varie ed eventuali che dipendono da arrivi e cessioni, da correzioni in corsa che Stefano Pioli si augura per poter migliorare ancora il Milan, renderlo più competitivo. La partenza di Romagnoli, Krunic, quella di Hauge e Castillejo ma anche di Rafael Leao potrebbero aprire nuove posizioni in un mercato che il Milan sta valutando senza fretta.

La squadra c'è, va solo completata in meglio. E con questa strategia oggi il Milan ha trovato un nuovo terzino sinistro , Ballo Tourè, la conferma al centro di Tomori, la conferma di Tonali e l'arrivo di un campione come Giroud. Ovviamente non basta, serve altro. Serve il ritorno di Diogo Dalot. Il Manchester United vorrebbe incassare, la società rossonera continua a volerlo in prestito senza obbligo di riscatto. C'è da capire anche la posizione di Alessio Romagnoli: rinnova o no? E se non firma il Milan è disposto a perderlo a zero l'anno successivo? In mezzo al campo congelata la posizione di Bakayoko anche per colpa di Pobega. In attesa del ritorno in Italia di Frank Kessie, Maldini e Massara hanno incontrato l'agente del Presidente. Summit del tutto cordiale, dove non si è ancora affrontato il discorso ingaggio. Un tema che il Milan vuole proporre alla presenza anche del giocatore una volta conclusa la sua esperienza in Giappone, alle Olimpiadi.

Capitolo attacco: Hauge e Castillejo hanno richieste e possono partire, portando in cassa i soldi necessari per poi completare il mercato in entrata. Molto lo farà anche la possibile cessione di Rafael Leao. Il Milan che ha cercato Kaio Jorge ora pensa a Randal Kolo Muani, giocatore classe 1998 del Nantes: il giovane francese, che ha partecipato all'Olimpiadi con la Francia, piace molto in via Aldo Rossi per la sua fisicità, l'istinto in area di rigore. E cosa fondamentale può giocare anche da attaccante esterno a destra.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Luglio 2021, 05:01

