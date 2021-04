Luca Uccello

La firma di Gianluigi Donnarumma non arriva. E allora il Milan si guarda intorno. Guarda alla vicina Bergamo, all'Atalanta, a Pierluigi Gollini. Il 26enne portiere è in uscita e potrebbe diventare una valida alternativa in caso di addio di Gigio. Un nome che piace a Stefano Pioli, ma non l'unico. Un portiere da 20 milioni di euro che potrebbe essere una valida alternativa all'attuale numero uno. Su Gollini c'è anche la Roma che potrebbe lasciare partire, come secondo, Antonio Mirante, direzione Milano rossonera. Il Milan, per il momento, è in vantaggio anche sull'Inter per la corsa a Gollini, soprattutto grazie agli ottimi rapporti che intercorrono tra la società rossonera e Beppe Riso, agente del calciatore, pronto a fine stagione a lasciare la Dea per cercare fortuna altrove. Gollini vuole giocare, cosa che a Bergamo con Gasperini non sempre gli riesce. Tra infortuni (le prime cinque partite di questo campionato) e scelte tecniche (7 panchine) il portiere nerazzurro ha giocato solo 18 gare in Serie A, subendo 20 reti. Solo tre le gare in Champions League, una competizione che vorrebbe giocare anche la prossima stagione, magari proprio in rossonero. Ma la lista dei possibili sostituti di Donnarumma è lunga. Potrebbe arrivare dal Lille, squadra che in Ligue 1 sta contendendo il titolo al Psg, Mike Maignan. Il 25enne portiere, scuola Psg, che si fece le ossa proprio con Ibrahimovic, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2022. Secondo l'Equipe, sul giocatore ci sarebbe anche il Tottenham di Mourihno, ma se il Milan dovesse qualificarsi per la Champions, contrariamente al Tottenham, l'Italia potrebbe essere la destinazione preferita per Maignan. A facilitare l'operazione potrebbe avere notevole peso il fondo Elliot, che mantiene importanti crediti da tutelare nel club di Ligue 1 che quest'anno gioca per il titolo, fondo che ha anche imposto in società, in autunno, un nuovo organigramma dirigenziale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA