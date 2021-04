Luca Uccello

La corsa al secondo posto continua, con il Milan che non molla, con la Juventus che ha ricominciato a correre. Poi ci sono le altre. Una corsa che il Diavolo vuole vincere. Pioli parla di media punti da mantenere e non sbaglia. Nella seconda stagione a porte chiuse, senza tifosi, la sua squadra ha conquistato 40 punti lontano da San Siro (media punti 2,67), 23 in casa, tra le mura amiche (1,53). Una differenza di rendimento che nemmeno lui si spiega. Ma bisogna migliorare.

Bisogna farlo già da domenica prossima, all'ora di pranzo a San Siro contro il Genoa. Bisognerà farlo ancora una volta senza Zlatan Ibrahimovic che salterà la sua tredicesima gara in campionato (il club ha già pronto il ricorso contro la quasi certa squalifica). Non poche. Al suo posto il tecnico rossonero può contare su Ante Rebic, su Rafael Leao, ma pure sul ritorno di Mario Mandzukic. Il dato che stupisce, quello che convince Pioli è il rendimento dell'attaccante arrivato al Milan nello scambio con Andrè Silva. Sedici reti su 17 messe a segno con la maglia rossonera sono state messe a segno nel girone di ritorno. Un dato che oggi come non mai può aiutare il Milan a raggiungere il suo grande obiettivo.

Quest'anno ha segnato 6 reti, lo scorso campionato arrivò a quota 11. Ci sono a disposizione ancora otto gare per pareggiare i conti, magari migliorarsi anche. Riuscire a diventare finalmente un punto di forza di questa squadra. Facile pensare che contro l'undici di Ballardini lui giochi, stia però largo a sinistra. Ma da quella parte può giocare pure Rafael Leao.

Un altro che di gol in questa stagione in A ne ha fatti sei. Gli stessi di un anno fa. Anche l'attaccante portoghese ha la possibilità di migliorare la propria media. Nel Lille, nella sua primissima stagione tra i grandi ne fece 8. Ci sono tutte le possibilità per crescere ancora.

Ma contro il Genoa, per sostituire Ibra, non si può nemmeno escludere che possa essere rilanciato dal primo minuto Mandzukic. A Parma è andato in panchina, con il Genoa potrebbe giocare. Ha un'altra settimana davanti a sé per mettere in difficoltà Pioli e guadagnarsi una maglia da titolare e mettere nelle gambe ulteriore minutaggio. Fin qui le presenze sono solo 5 e il suo rinnovo non è per niente certo.

Mercato. In attesa di capire il futuro di Gigio Donnarumma, Frederik Massara ha proposto a Paolo Maldini l'esperto Antonio Mirante, oggi alla Roma, come secondo portiere. Staremo a vedere.

