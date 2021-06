Luca Uccello

L'Inter potrebbe riprovarci. Potrebbe provare a convincere Frank Kessie a seguire Hakan Calhanoglu dall'altra parte del Naviglio se non dovesse trovare l'accordo con il Milan. Un accordo per il rinnovo che oggi sembra essere decisamente ancora molto lontano. Il contratto dell'ivoriano scade il prossimo 30 giugno 2022. Casa Milan non vorrebbe ripetere l'errore commesso con Donnarumma e nemmeno con Calhanoglu ma tra domanda e offerta c'è ancora distanza. Per questo con un anno di anticipo, e comunque in ritardo, sta cercando di chiudere un accordo che permetterebbe al club di via Aldo Rossi di dormire sonni più tranquilli e non dover preoccuparsi di trovarsi poi davanti a un bivio: accettare le richieste dell'entourage del giocatore o perderlo ancora una volta a parametro zero. La seconda soluzione sarebbe imperdonabile considerato il valore del giocatore, la sua importanza, la stessa di Gigio. Il Milan sul piatto ha messo un rinnovo di quattro milioni di euro a stagione, Kessie ne chiede 5 milioni più bonus. Insomma la differenza non è incolmabile . L'Inter sarebbe disposta a offrirne anche sei a un centrocampista che sa anche segnare e non solo su calcio di rigore

