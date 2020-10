Luca Uccello

L'Inter perde i pezzi, il Milan le recupera. Sabato prossimo, salvo nuove sorprese, la squadra favorita sempre essere proprio quella di Stefano Pioli che in avanti potrà contare sul miglior Zlatan Ibrahimovic tornato più carico di prima, tornato per fare la differenza. Ieri, nella partitella a Milanrllo contro la Promavrra, lo svedese è andato a segno.

Sarà una sfida che si giocherà nuovamente con Alessio Romagnoli dopo mesi. Il capitano rossonero tornerà al centro della difesa. Non ci sono alternative. Gabbia è risultato positivo al Coronavirus (è rientrato in Italia con un volo in sicurezza), Leo Duarte è ancora in quarantena, Musacchio non è ancora pronto nemmeno per andare in panchina.

È emergenza perché bisogna capire anche quale sia la condizione, la tenuta di Romagnoli. Alessio manca dallo scorso 21 luglio. Trentadue minuti con il Sassuolo, poi in infermeria. Ha saltato le gare con Sampdoria, Atalanta e Cagliari lo scorso campionato, le tre gare dei preliminari di Europa League, le prime tre di questa stagione in serie A. Gare dove il Milan non ha mai perso, ha quasi sempre vinto Atalanta e Rio Ave a parte.

Una solidità arrivata grazie anche a Simon Kjaer, grazie alla sua esperienza messa al servizio della squadra e del giovane Gabbia che tra alti e qualche basso è riuscito a sbagliare poco, a cavarsela, convincere Casa Milan di non investire su un altro difensore centrale, almeno fino a gennaio. Ora tocca ai grandi, tocca a Romagnoli. Probabilmente avrebbe giocato lo stesso ma non ora non ci sono dubbi. Dovrà essere lui a fermare Romelu Lukaku. Dovrà essere lui a occuparsi anche di Lautaro Martinez. Un duello fisico, in progressione con il primo, atletico, sullo scatto con il secondo.

Due attaccanti diversi, la coppia migliore dell'intera serie A, la più affiatata, quella che può far sognare l'Inter e Conte anche in una partita difficile, senza pronostici e favoriti come il derby della Madonnina. Il rientro di Romagnoli non può essere graduale.

Il capitano sarà gettato nella mischia, dovrà resistere novanta minuti e potrebbe addirittura giocare 7 partite in meno di un mese se la situazione non dovesse migliorare. Certamente un banco di prova decisamente impegnativo per il difensore romano, che non si tirerà certo indietro.

Pioli, ritrova un pezzo pregiato della sua rosa, della difesa rossonera nella speranza, ovviamente, che possa esserci un po' di pace nella retroguardia di un Milan con gli uomini contati da troppo tempo.

