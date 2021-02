Luca Uccello

L'allarme in Casa Milan suona incessante da tre partite. Dalla gara con lo Spezia, poi la Stella Rossa, ora l'Inter. Il Diavolo è in difficoltà, ha perso il primo posto in classifica, ha perso anche il derby con l'Inter e in Europa (League) c'è ancora da sudare.

Il 2021 rossonero è di una squadra normale, non quella imbattibile conosciuta dal post lockdown fino allo scorso dicembre. Dodici partite, cinque vittorie e altrettante sconfitte. Poi due pareggi. Diciassette punti presi sui 36 disponibili con una media punti scesa da 2.25 a 1.4 a partita. Preoccupante anche il dato sui gol: sedici quelli subiti. Rispetto alla squadra di settembre, quella di gennaio ha già concluso quattro gare senza realizzare una sola rete. Prima era successo in una sola occasione.

Il Milan di inizio stagione aveva conquistato 27 punti, quello del 2021 solo 17. E adesso la squadra di Pioli, per la prima volta, deve cominciare a guardarsi anche alle spalle. Domenica sera si gioca a Roma, stadio Olimpico contro i giallorossi di Fonseca che inseguono a 5 punti i rossoneri (44 a 49). Bisogna stare attenti pure a Dejan Stankovic e alla sua Stella Rossa, che dall'Europa League non ha nessuna intenzione di uscire.

Serviranno testa, gambe e carattere più che cuore. Toccherà a Pioli fare le scelte, decidere se rischiare il tutto per tutto o non rischiare come all'andata Zlatan Ibrahimovic, uscito da San Siro con un problemino al polpaccio. Niente di grave. Ma come non bastasse per l'attaccante svedese c'è il Festival di Sanremo.

Un impegno che forse sarebbe stato meglio evitare, che oggi il Milan non sa come gestire. A far visita a Ibra è arrivata anche Striscia la notizia. Valerio Staffelli gli ha consegnato il Tapiro d'oro numero sei in carriera. Ai microfoni del tg satirico di Striscia la notizia Zlatan non si è nascosto: «È stata dura. Abbiamo commesso tanti errori, ma ci riprenderemo». L'attaccante risponde sempre con un sorriso da campione, con la giusta ironia di chi sa come si esce da periodi difficili come questi: «Alla prossima gara vado con il Tapiro, magari porta fortuna».

Infine Sanremo: «Per ora sono concentrato sulle partite».

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Febbraio 2021, 05:01

