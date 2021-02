Luca Uccello

Ivan Gazidis ora si sente finalmente milanese. E milanista. Un tifoso vero di questo club, dei suoi colori. Adesso ha capito la storia rossonera, una storia ultra centenaria. Ci ha messo un po', forse. Ma ora che il Milan è primo è tutto più facile, anche chiaro. Lo è da quando ha capito che Maldini e anche Boban avevano ragione.

Bisognava correggere il progetto iniziale. Una ragione che Leonardo e Gattuso avevano cercato di spiegargli. Ora il Milan è primo. Ora si parla con insistenza dei rinnovi di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Lo fa anche lui con la convinzione che il progetto non cambierà, migliorerà grazie anche a Paolo Maldini. Parole speciali per lui. A Sky Sport Ivan Gazidis parla chiaro: «Sono arrivato al Milan perché ho un sogno. Voglio far parte del ritorno di questo club al vertice. Voglio un Milan moderno e progressista, siamo all'inizio del percorso, non alla fine. Io mi sento un tifoso del Milan e voglio vincere».

C'è spazio e modo di parlare, in lingua italiana, anche di «Ibrahimovic è l'eccezione a tutte le regole, sempre. Pioli è un uomo intelligente e profondo. L'unità di squadra è fondamentale». E pensare che l'attuale tecnico, quello che potrebbe portare lo scudetto numero 19 al Milan, è stato messo quasi fuori dal progetto firmato Gazidis. Se non fosse stato probabilmente per il ripensamento di Ralf Rangnick oggi ci sarebbe un altro Milan, un'altra squadra, magari anche un'altra classifica.

Oggi il progetto iniziato dal Fondo Elliott dopo il naufragio cinese è altamente competitivo, vincente. Gli investimenti effettuati nonostante il periodo economico non semplice ne è la dimostrazione. Elliott si fida di Gazidis, Gazidis di Maldini e così via fino all'ultimo. Per questo sul tema rinnovi c'è tanta attenzione, c'è la voglia di fare un altro passo incontro ai propri campioni anche se per l'ad rossonero, con una passato all'Arsenal, non vuole rompere l'equilibrio finanziario che il suo Milan ha cominciato a costruire faticosamente anche con una pesante esclusione dall'Europa. Il bilancio è il bilancio anche in tempi di coronavirus e da quello dipende il futuro della società rossonera, i suoi investimenti. Prima o poi bisognerà discutere anche del FairPlay finanziario con i massimi rappresentanti dell'Uefa e di tutto quello che comporterà una volta che il club di via Aldo Rossi avrà la certezza di poter partecipare alla prossima Champions League.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA