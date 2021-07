Luca Uccello

Ismael Bennacer vuole prendersi il Milan. Ci deve riuscire. Fin qui, dal suo arrivo a Milano, sono 65 le partite giocate con la maglia rossonera in serie A con una rete nella goleada (5-1 il punteggio finale) del luglio 2020 al Bologna e 4 assist. Questo il suo rendimento che fa capire quanta voglia c'è di fare meglio delle sole 21 presenze dell'ultima stagione. Per questo il miglior giocatore dell'ultima coppa D'Africa (a gennaio prossimo riparte con la sua Algeria) si è messo a testa bassa a lavorare e a cercare di essere subito in forma e pronto per aiutare Pioli. Il tecnico si aspetta tanto da lui e da Sandro Tonali, un altro giocatore che deve riscattare una stagione negativa. Bennacer vuole dare di più, per questo ha preferito fermarsi e operarsi al piede, per essere in grado di ripartire in questa stagione senza ritardi, dando subito il massimo. Intanto, ha dato la precedenza al Milan rispetto alla sua Algeria, così facendo Pioli ha potuto contare subito su di lui, sulle sue geometrie. Una guida fondamentale per un Milan che vuole essere protagonista anche in questo campionato, magari alzando ancora di più l'asticella. Una fiducia ricambiata già contro la Pro Sesto, con il suo primo gol stagionale. L'inizio è più che positivo soprattutto dopo una stagione complicata, rovinata dai tanti, troppi infortuni. Problemi che gli hanno impedito di giocare insieme a Frank Kessie (si continua a lavorare sul rinnovo da 6 milioni di euro a stagione), la coppia titolare del Milan di un anno fa. Una coppia che tra gennaio e febbraio mancherà per un mese per la Coppa d'Africa. Per questo Pioli non può rinunciare a Tonali e nemmeno a un altro centrocampista che dovrà per forza di cose essere all'altezza dei titolari.

Infine, prime parole per l'ultimo arrivato in Casa Milan, Fodé Ballo-Tourè: «All'inizio non ci credevo nemmeno, per me è qualcosa di straordinario. Quando ho capito che era vero non riuscivo a crederci fino a quando non sono arrivato a Milano. Mi ha fatto davvero piacere, sono molto felice. E' un sogno per me. Ora darò il 200% per questa maglia rossonera». E intanto è ufficiale il ritorno in rossonero di Brahim Diaz fino al 2023.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Luglio 2021, 05:01

