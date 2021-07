Luca Uccello

Indipendentemente dall'arrivo a Milano (sponda rossonera) di Olivier Giroud, oltre a quelli di Bakayoko e Ziyech di proprietà Chelsea, il Milan ha deciso di rinforzare il proprio attacco anche con Dusan Tadic, 32enne centrocampista offensivo classe 1988 di proprietà dell'Ajax.

Un arrivo necessario dopo l'addio di Calhanoglu anche se la lista degli osservati è lunga: James Rodriguez (in Colombia lo danno già come rossonero), Coutinho e Josep Ilicic. Tadic, (76 gol in 149 partite ufficiali con il club olandese) è solo l'ultimo idea di Casa Milan.

Tuttavia non senza qualche problema perché il giocatore, che indosserebbe volentieri la maglia rossonera non è sul mercato anche per la ricca offerta economica presentatagli: triennale da circa 4 milioni di euro a stagione contro i 2,3 percepiti ora dai Lancieri. Ma «Tadic non è in vendita in questa stagione. Abbiamo iniziato qualcosa di bello tre anni fa e Dusan è troppo importante per noi. Lui è il cemento tra i mattoni dell'Ajax».

Parole chiare quella rilasciate al Telegraaf dal direttore sportivo del club olandese Marc Overmars, che confermano la posizione dell'Ajax sulla volontà di trattenere Tadic ancora ad Amsterdam.

Il calciatore serbo che si sarebbe detto estremamente lusingato dall'interesse rossonero è vincolato da un contratto per altre due stagioni. Il Milan intanto continua a guardarsi intorno anche nel vicino Belgio dove gioca Roman Yaremchuk, attaccante del Gent e della nazionale ucraina, appena eliminata dall'Inghilterra.

A RTBF, il direttore sportivo della squadra belga ha ammesso in modo diretto dell'interesse dei rossoneri. Il problema è ancora una volta la valutazione del giocatore: la società di via Aldo Rossi non vorrebbe andare oltre i 15 milioni, cifra che il Gent reputa troppo bassa.

Capitolo cessioni. Jens Petter Hauge lascerà il Milan per 12 milioni di euro. L'Eintracht Francoforte ha fatto la sua prima offerta da 7 milioni di euro più 5 di bonus. Ora si attende anche il rilancio del Wolfsburg: Paolo Maldini ha chiesto che venga aumentata la parte fissa. Si cercano acquirenti anche per Castillejo e soprattutto per un certo Rafael Leao.

