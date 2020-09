Luca Uccello

In Casa Milan non c'è un vice Zlatan Ibrahimovic. Non c'è e forse non ci sarà nemmeno. Non c'è per diverse ragioni. La prima è che Luka Jovic non si muoverà da Madrid, almeno alle condizioni rossonere.

Un nome che rimane lì, chiuso nel cassetto almeno sino alla fine del mercato, fino a quando il Real non deciderà cosa fare del suo attaccante: se cederlo in prestito o tenerselo in panchina. Fino a fine mese quindi Pioli dovrà fare di necessità virtù.

Fiducia assoluta a Zlatan, un giocatore che sei mesi fa, dal suo arrivo, ha trascinato il Milan. Certo, ora c'è un anno in più che può pesare, c'è una faticosa e scomoda Europa League da giocare, ma Ibra sa gestirsi, l'ha sempre fatto. Lo farà con Pioli con cui il feeling fin qui è stato perfetto, al di là di qualche fastidioso cambio che lo svedese ha mal digerito.

Ma questo è il personaggio. Ibra va preso così e il Milan ha fatto un affare. Lo svedese per il futuro ha consigliato due connazionali, sono già arrivati: dopo Roback (classe 2003) al Milan è arrivato un altro giovanissimo attaccante classe 2004, Lukas Edvin Björklund. E poi c'è Lorenzo Colombo, classe 2002, che a San Siro contro il Monza l'ha buttata dentro. Sarà lui, fino a prova contraria il giocatore che in emergenza potrà sostituire Zlatan.

Senza dimenticare che Stefano Pioli può ricorrere come già successo a Ante Rebic o Rafael Leao. Due giocatori che si prestano al ruolo pur non essendo di fatto due prime punte. La speranza di Pioli è che la società possa regalargli una soluzione alternativa magari non così ingombrante come Jovic. Perché Ibrahimovic vuole giocarle tutte, vuole essere al centro di un progetto vincente anche a 39 anni. Per lui l'età non conta, l'ha già dimostrato. Conta allenarsi e non mollare mai. Il suo atteggiamento servirà per i più giovani, ma è giusto e doveroso pensare anche al futuro. E il domani, che inizierà dal prossimo giugno, sarà senza Ibra?

