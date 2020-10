Luca Uccello

Imbattibile. Questo Milan è inarrestabile. Non lo ferma nessuno, nemmeno l'Inter di Conte. Una squadra costruita per vincere, per lottare per il titolo. Quattro vittorie su quattro in questa stagione, con e senza Ibrahimovic. Vittorie anche in Europa, quelle fondamentali senza lo svedese. Se c'era da superare un esame di maturità, Pioli ci è riuscito a pieni voti. Un Milan imbattibile. Lo dicono i numeri. Dal 22 giugno a oggi la squadra di ragazzini con qualche vecchio d'esperienza ha totalizzato 13 vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta. Nemmeno più la sorprendente Atalanta di Gasp gli sta dietro. Nessuno. Non la Juventus di Pirlo, non quella passata di Sarri. Non l'Inter prima, non quella di adesso con o senza positivi. I meriti sono di tutti: dalla società americana a Ivan Gazidis che alla fine è tornato sui suoi passi, ha deciso di tenersi stretto Stefano Pioli. Un allenatore papà, un tecnico psicologo, un maestro. Altro che Giampaolo. Un uomo umile, uno di quelli che alle parole preferisce il lavoro. E nel Milan ne ha fatto tanto. E non ha ancora finito. Ha riportato sulla sua sponda il derby della Madonnina. Quello che mancava dai tempi di Sinisa Mihajlovic. Un derby che ha detto tanto, tantissimo. Questo Milan ora può davvero competere con le grandi, può pensare di vincere, anche quello che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile, solo un sogno a due. Ma tra Pirlo e Conte, oggi Pioli può sicuramente godere delle fortune del pronostico oltre che di una classifica limpida, senza sconfitte, senza nessun passo falso. Certo, il merito principale va senza dubbio al tecnico arrivato a Milano in corsa, non come prima scelta (il Milan voleva Luciano Spalletti). Il merito è anche di Zlatan Ibrahimovic e non solo per l'ennesima doppietta, per essere stato ancora una volta decisivo nel suo derby numero undici. Il merito è anche di un mercato perfetto, per un progetto a medio lunga scadenza che Paolo Maldini è riuscito a fare con l'aiuto di Frederic Mascara. E peccato per Zvonimir Boban. Lui in questo momento al Milan ci sarebbe stato ancora benissimo. Ora però arrivano altre prove, altri esami. Il primo in Europa League. Giovedì comincia la fase a gironi. L'obiettivo è passare il turno, andare avanti, continuare a non perdere. I conti si fanno alla fine è vero, ma questo Milan ora fa paura davvero a tutti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Ottobre 2020, 05:01

