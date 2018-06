Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca Uccello«Il primo amore non si scorda mai». E così Mara Venier alla fine non ce l'ha fatta a dire di no ed è tornata a casa, alla sua Domenica In dopo 4 anni di lontananza, di risate a Mediaset. «Sono stata combattuta perché lascio qualcosa che mi è rimasto davvero nel cuore. Lascio Maria prima di tutto, anche se il nostro legame affettivo va al di sopra di tutto. Ma come mi ha chiamato il direttore Teodoli, il cuore ha cominciato a battermi e ho deciso di seguirlo. Il mio programma è Domenica In, è quello che mi ha dato tutto».È pronta a sfidare Barbara D'Urso?«Barbara è una bomba, è una macchina da guerra. Ma non esiste rivalità, siamo amiche. Qualcuno proverà a metterci una contro l'altra, ma è il gioco e lo sappiamo. Mi farà un mazzo tanto, però cercherò di fargliela sudare!».A proposito di amiche, ha detto qualcosa a Cristina Parodi?«Quando si è persone perbene, intelligenti, ci si stima non ci può essere nessun tipo di problema. La prima cosa che le ho detto è: Guarda che io non li ho cercati, sono stati loro...».È vero che l'hanno chiamata perché la sua Domenica non funzionava?«Cristina ha fatto una bellissima Domenica In, io la guardavo. L'ha fatta con la sua personalità, con il suo modo di essere che è diverso dal mio. Io sono una caciarona e forse ho funzionato nella vita e nel lavoro per questo».Che domenica sarà?«Sarà una domenica all'insegna dell'allegria. La base sarà quella, speriamo di rendere il pomeriggio degli italiani gradevole, spensierato anche con dei momenti di riflessione. Ci saranno le mie interviste e lì vedrete un'altra Mara...».