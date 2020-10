Luca Uccello

Il Milan vuole continuare a fare punti. Magari altri tre nel girone di Europa League. Dopo quelli conquistati a Glasgow, con il Celitc, a San Siro arriva lo Sparta Praga (ore 18.55 su Sky Sport, arbitra il turco Halis Özkahya). Un Milan che cambierà abbastanza, parola di Stefano Pioli. «Qualche cambio ci sarà perché stiamo spendendo tanto, è un momento importante ma molto faticoso». Confermato tra i pali Tatarusanu nonostante l'esordio horror in campionato con la Roma. «Ho parlato con lui, così come ho fatto con tutta la squadra con cui ho analizzato la partita. Ho piena fiducia in lui e anche i suoi compagni». Riposo per Kessie e Theo. Non dico la formazione, ricordo solo che Dalot può giocare sia a destra che a sinistra».

Non si ferma invece Ibra, reduce dalla sua terza doppietta in stagione: «Se chiedo a lui, mi dice che vuole giocare sempre. Come gli altri del resto. L'importante è la disponibilità, soprattutto mentale». Ibra non molla, gli altri vogliono seguirlo. Possibile formazione? Zlatan giocherà titolare per il resto Dalot al posto di Theo Hernandez, Tonali per Kessie e il trio di mezze punte formato da Castillejo, Krunic e Diaz.

Cambiano le facce non la mentalità, la voglia di continuare a vincere contro una squadra con cui il Milan non ha mai perso nei 6 precedenti tra Champions League, Coppa delle Coppe ed Europa League. Sei sfide, quattro vittorie e due pareggi per i rossoneri. «Il nostro è un girone difficile. Ci metterà alla prova, gli avversari sono di valore. Lo Sparta ha vinto tutte le partite di campionato giocate finora e in 11 contro 11 se l'è giocata con il Lille (che alle 18,55, ospita il Celtic, ndr). Fanno un calcio moderno, non sarà facile superarli».

Franco Baresi è stato nominato vice presidente onorario del Milan. «Ricoprire questa carica - risponde l'eterno numero 6 della società rossonera - con il club con cui ho trascorso tutta la mia carriera da calciatore e con cui ho anche intrapreso un percorso manageriale è un grande onore, che mi riempie di orgoglio». Capitolo societario.

Il bilancio 2019-20 è stato chiuso con -195 milioni di euro, il coronavirus ha impattato per 33 milioni. «Il club ha una proprietà forte alle spalle - dice l'ad Ivan Gazidis - che ha fiducia nella programmazione. Abbiamo una strategia chiara: ingaggiare alcuni dei migliori talenti del mondo e farli crescere con noi. La direzione sportiva guidata da Paolo Maldini si sta già attrezzando per la finestra invernale e siamo fiduciosi». Alleluja.

