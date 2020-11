Luca Uccello

Il Milan «vuole comandare le partite», e intende continuare a essere protagonista in Italia e pure nel proprio girone di Europa League. Ma senza farsi illusioni. «Noi proviamo a vincere sempre, ma siamo solo all'inizio. Siamo come quelli che hanno appena iniziato a scavare un pozzo per trovare l'acqua, noi vogliamo trovare la sorgente ma è ancora lontana e serve lavorare ancora parecchio». Fin qui in Europa due vittorie per sei punti. «La nostra forza è sempre stato l'equilibrio e sarà ancora così».

Il Lilla, il prossimo avversario, ne ha quattro. Si comincia a San Siro questa sera ore 21 (diretta Sky Sport e Tv8, arbitra il polacco Frankowski), si rivedranno dopo le soste delle nazionali in Francia. Una sfida speciale per Rafael Leao. Il portoghese ha giocato una stagione con la maglia del Lille (24 presenze e otto reti) prima di approdare al Milan. Una gara che vuole giocare.

Deciderà Pioli che intende lanciare dal primo minuto Rebic. «Ci aspetta una partita importante contro una squadra forte, siamo concentrati nel proseguire al meglio il nostro percorso». Un percorso appena iniziato dal Milan di Stefano Pioli. «Dobbiamo continuare avere il coraggio di crescere». Formazione. Mancherà Calabria (problema muscolare), non certo Ibra anche se «ci saranno delle rotazioni, perché abbiamo bisogno di energie e freschezza dal punto di vista mentale e fisico». Dentro Dalot, forse anche Conti. Gioca pure Brahim Diaz. «Sono stati presi per le loro qualità e siamo soddisfatti del fatto che si sono fatti trovare subito pronti. Hanno capito in fretta i nostri meccanismi, sono giovani ma con grande voglia e ambizione. Per quanto riguarda il loro futuro c'è chi è preposto a pensarci».

Mercato. Secondo l'Equipe Paolo Maldini è vicino a Florian Thauvin. L'esterno francese, campione del mondo nel 2018, è in scadenza di contratto con il Marsiglia e il giocatore sembrerebbe intenzionato a non rinnovare il proprio contratto. Attenzione al Napoli ma anche al Leicester.

