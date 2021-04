Luca Uccello

Il Milan si tiene stretto il secondo posto in classifica, complice l'1-1 dell'Atalanta a Roma con i giallorossi, non ancora la Champions.

Ma bisogna reagire, e bisogna farlo già da lunedì prossimo all'Olimpico, contro la Lazio. C'è da provarci con o senza Zlatan Ibrahimovic che ha ufficialmente firmato per un'altra stagione, ancora da giocatore: ha messo nero su bianco ieri sera a Casa Milan. Giocherà fino a quasi 41 con un ingaggio da top player indiscusso. Tra base fissa e bonus, legati a presenze, gol e obiettivi raggiunti, Ibra prenderà 7 milioni di euro. Quindi il messaggio d'amore di Ibra al suo Diavolo: «Se potessi restare tutta la vita qui, lo farei».

Se Gianluigi Donnarumma non dovesse firmare il rinnovo con il Milan, Ibra diventerebbe il giocatore più pagato dal club rossonero. Un ingaggio elevato, un rischio calcolato per un giocatore che ha giocato molto ma anche saltato tante, troppe gare. Su 32 giornate di serie A, Zlatan ne ha saltate 16, praticamente la metà (con il Torino ha giocato 5' finali dopo un infortunio muscolare che lo ha tenuto fermo ben 8 turni di campionato). E lunedì sera, in posticipo, rischia di saltarla ancora.

Una gara decisiva per il Milan dietro sempre all'Inter ma con il fiato sul collo di Atalanta e Juventus, staccate in classificadi un solo punto dal Diavolo. E poi c'è il Napoli e proprio la squadra di Simone Inzaghi e pure la Roma a sperare. Non si può davvero più sbagliar niente. Con il Sassuolo è stato commesso il quinto passo falso in casa. Un inizio 2021 disastroso. Sconfitta con Juventus, Atalanta, Inter, Napoli e Sassuolo. Pareggi con Parma (praticamente retrocesso) e Sampdoria che equivalgono a due mezze sconfitte.

Il Milan dei miracoli sembra finito come la carica emotiva di Stefano Pioli che sta cercando di tirare fuori sempre il massimo, anche in una situazione rinnovi non semplice, creata non certa da lui ma da una società distratta. Ma ora c'è da salvare una stagione, c'è da strappare un posto nella prossima Champions League fondamentale per cercare di non perdere i migliori, Romagnoli compreso.

Le distanze in classifica, per chi insegue l'Inter, si sono ridotte e i prossimi scontri diretti pesano, valgono il doppio dei punti. Dalla Lazio alla Juventus (9 maggio) fino all'ultima giornata di campionato con l'Atalanta da affrontare. Passando anche per il Benevento a San Siro e il Torino (fuori) in cerca della salvezza. Per non buttare via una stagione bisogna darsi una bella svegliata.

