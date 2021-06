Luca Uccello

Il Milan ora come ora si ritrova senza un numero dieci. Senza idee e nemmeno fantasia. Manca questo e altro alla squadra di Pioli per provare a vincere lo scudetto e giocare la Champions come Dio comanda. Un mercato cominciato per forza di cose con Mike Maignan e che dovrà proseguire con un giocatore capace di inventare per Ibrahimovic, per chi giocherà al suo posto. Si perché Brahim Diaz ha fatto ritorno a Madrid.

Nella Casa Reale non ci sarà ancora spazio probabilmente per lui e così il talentino spagnolo con la mediazione di Edoardo Crnjar, dovrebbe tornare a Milano con la stessa formula, un prestito secco, ma questa volta con un diritto di riscatto a favore del Milan. Un'operazione che si concluderà appena Carlo Ancelotti darà la sua benedizione.

È lui che avrà l'ultima parola sul futuro del giocatore. Poi c'è il caso del mancato rinnovo di Hakan Calhanoglu. Un accordo fermo, congelato nonostante il Milan abbia nuovamente sollecitato il giocatore e il suo entourage. La risposta a oggi non c'è nonostante Calha non sia nemmeno così convinto a dire di sì all'offerta milionaria proveniente dal Qatar.

Il Milan è stato chiaro con Donnarumma (ormai accasato al Psg) e lo sarà anche con lui: prendere o lasciare un rinnovo da 4 milioni di euro più bonus. Ma si deve sbrigare, altrimenti Maldini e Massara andranno su altre piste, giocatori che vogliono il Milan più di lui.

Uno di questi è Ilicic. Ma un po' di fantasia potrebbe darla Hakim Ziyech, altro giocatore del Chelsea che potrebbe diventare un'occasione per il Diavolo che ha deciso di rivolgersi ai Blues per risolvere i propri problemi. L'ex Ajax è finito ai margini delle scelte di Tuchel e potrebbe aiutare Pioli in numero di gol e assist. Da trequartista in carriera, ha 28 anni, ha giocato 201 gare segnando 66 reti e realizzando 72 assist. Insomma, una garanzia per il trequartista marocchino capace di colpire anche dalla fascia destra. Un giocatore che piace con un ingaggio stellare ma che il Milan non ha ancora chiesto alla signora Marina Granovskaia, vice comandante del Chlesea targato Abramovich.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA