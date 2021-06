Luca Uccello

Il Milan guarda a Madrid (Brahim Diaz), a Londra (Ziyech e non solo) ma anche a Parigi. È da lì che potrebbe arrivare la risposta di Paolo Maldini all'Inter, alla scelta di Hakan Calhanoglu di tradire il club rossonero.

Dal Psg potrebbe arrivare Rafihna. Il brasiliano con passaporto spagnolo non rientra più nel progetto del Psg di Leonardo che potrebbe accettare un formula convenienza per il Milan. Rafinha è il trequartista che potrebbe far impazzire Pioli. È un giocatore completo, tecnico, che ha dribbling, sa inserirsi, suggerire e colpire. Al Parco dei Principi Rafihna ha vissuto una stagione da seconda scelta, dove è comunque riuscito a essere decisivo in alcune gare grazie a sette assist.

Ha giocato in Ligue 1 e in Champions, una competizione dove il Milan cercherà di andare avanti il più possibile. Rafihna è un giocatore di 28 anni con un passato in prestito anche all'Inter. Ci ha giocato nella seconda parte della stagione 2017-18. Sei mesi da protagonista, dopo un infortunio al menisco che l'aveva costretto a stare fuori, non giocare con Lionel Messi, il sogno di ogni giocatore. A Milano, in nerazzurro ha dimostrato tutte le sue qualità: 17 presenze, due reti e tre assist tutte sul finire della stagione quando Rafinha aveva cominciato a riprendere la migliore condizione. Oggi quello di Rafinha è più che una suggestione, è un'idea concreta.

Ma il Milan di Maldini tiene aperta anche la via che porta a Londra. Qui gli affari da chiudere potrebbero essere tre, Chelsea permettendo. Il Milan vuole Oliver Giroud (accordo trovato sulla base di 3,5 milioni di euro all'anno), rivorrebbe anche Tièmouè Bakayoko (al posto di Meite), e poi c'è Hachim Ziyech che è uno dei candidati a sostituire Calha insieme a Ilicic e anche James Rodriguez, oltre che Under. Tanti nomi per il Diavolo: chi arriverà alla corte di Pioli?

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA