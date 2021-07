Luca Uccello

Il Milan fa sul serio per Mikkel Damsgaard. Il gioiello della Sampdoria piace a Paolo Maldini che in lui vede un giocatore di grande valore, con un grande futuro. Per il presidente Massimo Ferrero l'esterno d'attacco blucerchiato messosi in mostra con Ranieri, esploso in questo campionato europeo vale oggi 35 milioni. Una cifra che il Milan può permettersi solo con qualche cessione (vedi Rafael Leao) e con l'inserimento di qualche contropartita tecnica. I nomi da inserire nell'affare sono due: Tommaso Pobega, reduce da una buona prima stagione in Serie A con la maglia dello Spezia e quello di Jens-Petter Hauge arrivato a settembre nel Milan. Il norvegese, in particolare, potrebbe essere il sostituto perfetto di Damsgaard. La società di via Aldo Rossi valuta entrambi i giocatori almeno 15 milioni di euro. Valutazioni alte per poter ridurre notevolmente il proprio esborso economico che può crescere come detto solo grazie a qualche cessione. Un affare che prenderà il via solo una volta che la Danimarca avrà concluso il proprio Europeo. Fissata, intanto, la prima gara amichevole di stagione del Milan di Stefano Pioli che il sabato 31 luglio sarà impegnato all'Allianz Riviera di Nizza contro i padroni di casa dell'Ogc Nice.

