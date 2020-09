Luca Uccello

Il Milan è cresciuto ancora. Due gare, due vittorie. Ora serve la terza per fare un altro passo dentro l'Europa League. Serve vincere anche contro il Bodoe. Stasera, ore 20.30 su Dazn, non si scherza. Ma a Pioli non piace l'approccio che abbiamo tutto da perdere, ma quello che abbiamo tutto da guadagnare. Bisogna scendere in campo e giocare una gara secca a eliminazione diretta per andare avanti, arrivare allo spareggio. Novanta minuti dove dobbiamo mettere sul campo ciò che proviamo in settimana con grande attenzione e determinazione. Il Bodo Glimt ha giocato 20 partite nel campionato norvegese vincendone 18. Hanno esterni molto veloci e sono bravi a ripartire, ma spesso lasciano molti spazi e noi dovremo sfruttarli. Meglio non fidarsi insomma e non sbagliare niente. Stiamo preparando questa partita come se fosse una finale. Stimoli e motivazioni possono farci vincere la gara. Prima il Bodoe poi il Crotone due gare ravvicinate dove Pioli non vuole fare calcoli. Noi siamo pronti, pensiamo una gara alla volta. Ora testa solo al Bodoe.

Novanta minuti da giocare ancora una volta con Ibrahimovic in campo: Lui mi stupisce per la sua condizione. Prima di Dublino ha avuto problemi e non ha giocato nelle amichevoli. Poi nelle gare ufficiali si è fatto trovare pronto. Ma non bisogna esagerare, per questo Pioli sta valutando una staffetta con Colombo. In Coppa mancherà ancora Rebic che deve scontare ancora 4 turni di squalifica e Leao tornato ad allenarsi dopo la quarantena. Spero di averlo prima possibile. Quando torna deve mettere in mostra le sue qualità sul campo. Ha potenzialità enormi e voglio che faccia la differenza. Intanto Ivan Gazidis ha celebrato Paolo Maldini: Non c'è nessuno come lui, quando crede in qualcosa, per convincere un giocatore a venire al Milan e per far crescere la sua carriera calcistica in questo grande club. E sul mercato Pioli si aspetta ancora qualche rinforzo.

