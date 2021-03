Luca Uccello

Il Milan di Stefano Pioli è una macchina da guerra. La vittoria di Verona non è stato solo un segnale al campionato e all'Inter di Conte. Il più venti punti in classifica rispetto al campionato precedente è un segno della crescita costante di una squadra in lotta ancora per lo scudetto e che ora è pronta a tornare a giocare in Europa League, nel tempio dell'Old Trafford, domani contro lo United.

Uno stadio dove giocherà Rafael Leao e non Zlatan Ibrahimovic ancora infortunato, dove ci saranno anche Sandro Tonali e pure Ante Rebic. Due recuperi fondamentali per una sfida che il Milan vuole provare a far sua ricordando anche i bei tempi, quelli in cui il Diavolo girava per l'Europa e vinceva le Champion League.

Ma la sfida con il Manchester United assume un'importanza maggiore anche per il futuro rossonero, quello di alcuni suoi giocatori. In primis Gigio Donnarumma. Con Mino Raiola il tira e molla continua da alcuni mesi, fin da prima della fine del mercato di gennaio. Ora il numero uno rossonero è senza contratto, in qualsiasi momento potrebbe accordarsi con un qualunque club europeo, andare via a parametro zero.

Un rischio che il Diavolo ha deciso di correre puntando sulla voglia di Milan di Gigio. Ma il tempo ora è poco: nemmeno quattro mesi a disposizione, prima di arrivare al 30 giugno e salutare Donnarumma. Ancora una volta Raiola ha il coltello dalla parte del manico. Le soluzioni al momento sono due: la prima un prolungamento biennale, la seconda addirittura un rinnovo per una sola stagione per rimandare i discorsi di dodici mesi.

Il Milan ha offerto 7 milioni netti, uno in più rispetto al precedente accordo. Ma sembrano non bastare perché la richiesta di Mino Raiola è più alta. L'agente di Zlatan si sta guardando intorno ormai da mesi per capire se le big europee sono davvero interessate ad avere tra i pali un portierone come Donnarumma: Psg, Chelsea, Real Madrid e chissà chi altro ancora. Chi spera di restare al Milan è Diogo Dalot. «Al momento giusto - garantisce il suo agente - si parlerà della possibilità di riscatto. Lui deve allenarsi al meglio e sfruttare tutte le occasioni, il resto si vedrà. Adesso non c'è nessun contatto, ma è normale. La concentrazione è tutta rivolta al campo. Più avanti se ne parlerà e vedremo cosa succederà». Appunto.

