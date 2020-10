Luca Uccello

Il mercato del Milan chiude senza colpi finali. Nessun acquisto in difesa, nessun difensore centrale tanto cercato in queste settimane. Una lista lunghissima, fatta di tanti nomi, tutti dalla valutazione alta, sopra i venti milioni di euro.

Cifre proibitive per il Milan di oggi. Milenkovic, Fofana, Christensen, Pezzella, Ajer, Upamecano, Nacho, Kabak, Rudiger e per tutto il pomeriggio di ieri Mohamed Simakan, difensore classe 2000 dello Strasburgo. Paolo Maldini è arrivato offrire all'ennesimo rilancio 12 milioni di euro più 3 di bonus, più una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

Cifra che non ha convinto il club francese fermo, fin dall'inizio della trattativa, a 20 milioni di valutazione. Il Milan dietro rimane con Musacchio e Romagnoli, pronto a tornare dopo la sosta delle Nazionali. Rimane sempre con Kjaer e Gabbia e anche con Leo Duarte. I nomi ci sono, i valori meno per poter pensare di lottare per lo scudetto.

Oggi la classifica dice questo: il Milan può crederci. Il mercato rossonero chiude senza nemmeno un colpo a centrocampo. Bakayoko, dopo essere stato corteggiato a lungo da Maldini e Massara, è andato al Napoli in prestito. Una formula che il Chelsea non ha accettato per il club di Via Aldo Rossi.

Morale: Pioli si tiene Krunic, si coccola Tonali. In uscita il Milan è riuscito a cedere in prestito Diego Laxalt al Celtic, prossimo avversario in Europa League della squadra di Stefano Pioli. Una stagione in Scottish Premiership per rilanciarsi.

Un nuovo addio (il suo contratto scade il 30 giugno 2022) che lascia però un vuoto sulla fascia mancina del Milan. A sinistra di ruolo c'è solo Theo Hernandez. In caso di necessità Pioli potrà adattare Davide Calabria o anche Diogo Dalot, l'ultimo arrivato in casa rossonera. Il portoghese, voluto fortemente da Mourinho al Manchester United, a Milan Tv non è riuscito a nascondere la propria emozione: «Diventare un giocatore del Milan è sempre stato un sogno. Sin da giovani siamo cresciuti guardando le grandi vittorie del Milan e fare parte di questa squadra è un grande onore per me».

Grande merito ancora di Maldini che stravede per lui. A Milanello ritrova un amico come Leao. «Conosco Rafa da quando aveva 15 anni. Siamo cresciuti insieme in Nazionale e siamo molto amici». Rescisso il contratto di Alen Halilovic.

