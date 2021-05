Luca Uccello

Il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe essere in Qatar soprattutto se il Milan non centrerà l'obiettivo Champions League. Senza qualificazione alla massima competizione europea il Milan non potrà aumentare la propria offerta, quella di 4 milioni più bonus compresi che l'entourage del giocatore ha sempre rifiutato.

Sul tavolo di Calhanoglu c'è l'offerta dall'Al Duhail, un'offerta da 8 milioni di euro alla firma e di 8 milioni di euro per tre anni per un totale di 32 milioni di euro. Cifra che Paolo Maldini non può pareggiare. Calhanoglu ci sta pensando con la consapevolezza che andare a giocare in Qatar non è come farlo in Europa, in una società storica come quella rossonera. L'appuntamento con l'Al Duhail è fissato per la prossima settimana quando l'agente incontrerà nuovamente i dirigenti della squadra qatariota.

In caso di addio sarebbe pronto Josep Ilicic che non resterà a Bergamo, con Gian Piero Gasperini. Giocare la Champions potrebbe fare la differenza come per Gianluigi Donnarumma che al momento non sembrerebbe avere offerte concrete. Non per Mino Raiola convinto che nel momento in cui sarà ufficiale l'addio di Gigio al Milan cominceranno ad arrivare le offerte, vere, concrete, quelle da 10 milioni di euro.

Intanto il Milan rischia di perdere Mike Maignan. Sul talentuoso portiere del Lille classe 1995 sembra esserci l'interesse della Roma di Josè Mourinho. Dopo aver riscattato Tomori sul mercato il Milan vuole prendere un vice Calabria e un vice Theo Hernandez. Dalot non verrà confermato, Castillejo invece partirà. C'è già un nome come possibile sostituto: si tratta di Amine Adli, ragazzo classe 2000 del Tolosa che sa segnare e giocare a destra ma anche come trequartista. Potrebbe essere lui il profilo giusto.

In attacco il Milan vorrebbe provare a tenere Brahim Diaz. Dopo Mario Mandzukic, Paolo Maldini vorrebbe puntare su Olivier Giroud. Attaccante di 34 anni di proprietà del Chelsea ma che a giugno sarà libero di scegliere dove andare a giocare. E il Milan andrebbe benone.

