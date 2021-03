Luca Uccello

Il dopo Zlatan Ibrahimovic? Il Milan ci sta già pensando. Non può fare altrimenti. Rinnovo di un anno ancora a parte, Paolo Maldini sta già cercando l'attaccante che il prossimo anno dovrà alternarsi a Ibra nell'undici di Pioli. Due i nomi, quelli che oggi sono top in Italia: Andrea Belotti e Dusan Vlahovic. Due attaccanti che piacciono da tempo. Il primo da qualche stagione è nel mirino, dai tempi del Milan di Yonghong Li, quando per vendere il Gallo Urbano Cairo chiedeva 100 milioni di euro. Oggi costerebbe meno ma il problema non cambia. Il patron granata non vuole privarsi del suo capitano. Solo una retrocessione potrebbe cambiare la strategia del Torino.

Discorso diverso per l'attaccante serbo che il Milan ha già cercato a gennaio scorso. Il suo contratto scade il 30 giugno 2023. Due anni che permettono alla Fiorentina di fare il prezzo: una valutazione che si aggira sui 35 milioni di euro. In questo campionato ha già messo a segno 12 reti (e 2 assist). A giugno, con la Champions League in tasca, il Milan tornerà all'attacco. Intanto nella famiglia Milan entra a far parte Bmw. Una partnership che segna la costante crescita della società rossonera.

