Luca Uccello

Ibrahimovic c'è sempre, Giroud ci sarà, Rafael Leao no, proprio come Rebic. Domenica prossima con il Napoli a San Siro, Pioli può provare a sorridere. Lo svedese avrà un cambio, anzi due. Perché i continui problemi in attacco hanno costretto il tecnico rossonero a rivolgersi alla squadra Primavera e a promuovere in prima squadra Marco Nasti. Il classe 2003 sarà convocato per la sfida di domenica contro l'undici di Spalletti dopo i 5 gol in 9 partite segnati con la formazione di Giunti in questa stagione. Un rientro quello dell'attaccante francese confermato dallo stesso tecnico rossonero nella poco felice notte di Udine: «Quello più vicino al recupero è Giroud». Parole piene di fiducia per un Milan che «vuole giocare una partita di qualità superiore rispetto a quella con l'Udinese».

Giorni utili per l'ex Chelsea che sfrutterà per cercare di migliorare ancora la sua condizione. Un aiuto per Pioli che dovrà ancora rinunciare all'attaccante portoghese che non ha ancora recuperato a pieno dalla lesione muscolare. Difficile (se non impossibile) quindi il recupero con il Napoli mentre con l'Empoli Rafa potrebbe rientrare tra i convocati di Pioli almeno per andare in panchina. Niente sfida agli azzurri anche per Calabria, che proverà a esserci nell'ultima sfida dell'anno contro l'Empoli, quella che vale il titolo di campione d'invero. Altrimenti tornerà direttamente a gennaio, così come Rebic che rientrerà solo nel 2022.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 05:01

