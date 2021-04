Luca Uccello

Ibra si dà al cinema. Ormai Zlatan Ibrahimovic ci ha preso gusto, stare davanti alla telecamera gli piace, si trova a suo agio. Lo ha dimostrato sul palco di Sanremo, da conduttore del Festival al fianco di Amadeus e Fiorello, lo dimostrerà anche da attore al cinema. Lo ha annunciato stesso lui, sui social: apparirà nel prossimo film della saga di Asterix, diretto dal regista francese Guillaume Canet. In Asterix e Obelix: l'impero di mezzo, uscita prevista nella sale per il 2022, Zlatan sarà Antivirus, un legionario romano, come lui stesso ha rivelato su Instagram, sulla sua pagina da quasi 50 milioni di follower. L'intrigante trama del film parla della figlia unica dell'imperatore cinese Xan Xuandi che per fuggire a un principe malvagio trova rifugio in Gallia, nel villaggio di Asterix e Obelix. Nel cast, tra le celebrità, oltre all'attaccante del Milan, già protagonista in Italia di alcuni spot pubblicitari anche con Diletta Leotta, la cantante Angèle, gli youtuber McFly et Carlito e il rapper Orelsan. Tra gli attori protagonisti della pellicola che sarà girata in Cina, nomi come Marion Cotillard e Vincent Cassel.

Quella di Ibrahimovic attore al cinema non è la prima volta in assoluto per un calciatore famoso. Già un altro ex rossonero aveva provato a intraprendere la carriera cinematografica. Lo Spice boy Beckham è stato il principale attore nella trilogia Goal per poi riapparire a Hollywood qualche tempo dopo grazie all'amico Guy Ritchie: l'ex marito di Madonna gli ha riservato due camei in Operazione U.N.C.L.E. e in King Arthur Il potere della spada. A fare l'attore ci ha provato anche George Best e poi, naturalmente, Eric Cantona, sicuramente il più bravo tra le star pallonare. Per restare in Premier League, si sono esibiti anche Stan Collymore, Fitz Hall, Vinnie Jones e John Carew con un passato anche alla Roma, ma non tutti hanno lasciato traccia. Nel 2015 proprio l'attaccante norvegese Carew è stato uno dei protagonisti di Dead of Winter. Indimenticabile per tutti, infine, il cult-movie Fuga per la vittoria con un indimenticabile Pelè e le sue rovesciate. Da giocatore del Real Madrid anche Zinedine Zidane ha fatto qualcosa di cinematografico: Zizou è apparso in Asterix alle Olimpiadi dove il campione anche della Juve è Numeròdiz, immaginario pioniere del calcio che si esibisce in numerosi palleggi. Scommettete che Ibra sarà più bravo?

