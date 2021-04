Luca Uccello

Hakan Calhanoglu è tornato a Milano, a Milanello, carico più che mai. Con la sua Turchia ha conquistato 7 punti in 3 partite segnando anche due reti. Ora tocca al Milan. Stefano Pioli ha bisogno del suo miglior numero dieci, di quello visto anche a Firenze per novanta minuti e un gol. Nelle ultime dieci sfide di campionato il Milan non può rinunciare a nessuno dei suoi uomini chiave per conquistare il diritto di tornare a giocare la Champions League. Figuriamoci a Calha, ai suoi assist che da inizio stagione sono già stati nove. Una coppa che manca dalla stagione 2013/14 e che finalmente potrebbe riportare il Milan nella competizione europea che merita. Oggi i rossoneri sono in corsa per tornarci, per fare forse qualcosa in più almeno fino a quando l'Inter non recupererà la sfida con il Sassuolo. Calha è pronto a raccogliere la sfida, farlo naturalmente al fianco del leader, Zlatan Ibrahimovic. La prima è già domani a San Siro contro la Sampdoria all'ora di pranzo. Dietro a Ibra ci sarà lui, il fantasista turco con il quale il Milan sta discutendo un difficile rinnovo di contratto. Tra domanda e offerta c'è ancora tanta, troppa distanza. C'è un contratto che scade a giugno che Paolo Maldini vuole rinnovare a cifre da top player ma senza perdere di vista il monte ingaggi rossonero. Il club di Via Aldo Rossi offre 4,5 milioni, la richiesta è scesa ma non ancora abbastanza per chiudere. Di sicuro, come per Donnarumma, un Milan con la Champions in tasca e qualche milione in più potrebbe ancora una volta aumentare la propria offerta. Per questo serve non sbagliare niente o comunque poco da qui alla fine.

Con la Sampdoria bisogna ripartire subito forte. Mancherà ancora Mandzukic (che, stando così le cose, sembra un acquisto decisamente sbagliato) e Rafael Leao. A sinistra Calhanoglu avrà il rientrante Rebic, a destra Saelemaekers preferito a Castillejo e anche a Brahim Diaz. Tre giocatori che dovranno lavorare al meglio per Ibrahimovic.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA