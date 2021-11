Luca Uccello

Grazie Inter. A San Siro Simone Inzaghi (pur con qualche patema d'animo di troppo nel finale) superano 3-2 il Napoli, infliggendo pure a Spalletti il primo ko stagionale. I cugini rossoneri non possono che ringraziare anche se si sta parlando di una vittoria che riabilita di fatto i nerazzurri (ora a -4) a credere nella corsa allo scudetto. Una sconfitta, quella contro la Fiorentina (4-3) sabato sera al Franchi che fa forse meno male guardando la classifica. Stefano Pioli resta primo. Ci resta con Lucianone Spalletti a più quattro (appunto) sui campioni d'Italia.

Un Milan, insomma, che alla sua prima sconfitta in campionato si lecca le ferite ma può ancora rialzarsi e correre verso al traguardo. Di sicuro bisognerà migliorare ancora, crescere perché, sono già 15 le reti incassate dal Diavolo. Quattro di queste solo nella notte di Firenze. Non perdeva invece dal 26 aprile dello scorso campionato, ancora in trasferta, a Roma, contro la Lazio. Lì fu un secco e indiscusso 3-0.

Ora mentre Ibrahimovic è diventato il primo quarantenne a segnare una doppietta nella storia dei top 5 campionati europei, è carico e sempre affamato di vittorie: «Sto venendo a prendervi», ha scritto sui suoi social Zlatan.

Stefano Pioli, invece, deve fare la conta degli infortunati in vista della decisiva sfida di mercoledì sera a Madrid. Una finale da dentro o fuori per il Milan se vuole ancora sperare di viaggiare in Europa. Uno spareggio da giocare senza troppi giocatori, per l'ennesima volta. Tra questi probabilmente anche il difensore Fikayo Tomori (assente pure al Franchi e si è visto...) che soffre di un problema all'anca che verrà valutato alla vigilia della sfida contro l'Atletico di Simeone. Per quanto riguarda Ante Rebic, invece, gli accertamenti hanno confermato la lesione al bicipite femorale della coscia destra: l'attaccante croato sarà rivalutato tra una decina di giorni ma per lui la prima parte della stagione si è conclusa in anticipo.

Procede bene, infine, il recupero di Mike Maignan, che sta seguendo l'iter stabilito dopo l'intervento. Calabria invece lavora per guarire dallo stiramento al polpaccio ma anche lui per la sfida a Simeone sarà assente. Dovrebbe invece recuperare Alessio Romagnoli. Il capitano al fianco di Simon Kjaer danno sicuramente maggiore garanzia all'intero reparto difensivo rossonero. Ms la ua presenza al Vanda Metropolitano non è ancora certa. Staremo a vedere.

