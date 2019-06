Luca Uccello

Giovanni Galli è un numero uno. Lo è stato del Milan di Nils Liedholm, di Fabio Capello e del primo Arrigo Sacchi. Uno di quelli che non cederebbe mai Gianluigi Donnarumma. Ma l'Uefa, il suo Fair Play Finanziario e un bilancio da riordinare non lasciamo spazio ai sentimenti. Gigio potrebbe essere uno dei sacrifici del domani. «Dall'esterno non è semplice, bisognerebbe sapere se è necessario, obbligatorio. Se parte Donnarumma, dai via qualcosa di certo. Perdi un ragazzo che ha già fatto più di cento partite nel Milan, un giocatore che stava ritrovando una sua regolarità. Con Gigio tra i pali il Milan si è messo al sicuro per i prossimi quindici anni».

Plizzari è pronto a prendere il suo posto?

«Si parla di un 2000 che sta facendo un ottimo Mondiale Under 20 ma che è un anno che non gioca e a Terni non ha fatto benissimo. Strutturalmente è snello, lui e Gigio hanno questa grande capacità di essere rapidi, veloci, reattivi nonostante l'altezza. Però c'è da vederlo con la pressione di San Siro addosso».

Reina può essere un buon maestro?

«Pepe è intelligente e generoso che sa trasferire sue conoscenza agli altri... Se ha deciso di accettare questo ruolo è quello giusto per accompagnare Plizzari.».

E se Donnarumma rimane?

«Se Gigio resta, Plizzari deve andare a giocare altrove. Deve crescere, migliorare, bisogna capire il carattere, il peso. Quanto vale una domenica storta e una dove pari due rigori. Bisogna valutare attenzione e concentrazione. È obbligato a giocare».

Facciamo un gioco in base alle indiscrezioni di mercato: Donnarumma, Kessie e Suso sono in uscita... Chi vende per primo?

«Suso è certamente condizionato dal sistema di gioco. Kessie è un tuttocampista, Gigio è unico...».

E che peso può avere una stagione di Gigio?

«Beh, almeno quanto un attaccante da 25 gol a campionato: Donnarumma top player».

riproduzione riservata ®

Mercoledì 12 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA