Era undici anni che il Milan non incontrava il Manchester United. E ora come è successo in passato, la squadra di Pioli ha la grande possibilità di passare il turno, qualificarsi ai quarti di Europa League. Questa sera a San Siro (fischio d'inizio ore 21, diretta Sky e Tv8, arbitra il tedesco Felix Brych) è ancora una da dentro e fuori, una partita diversa solo perché non si gioca in Champions League.

A dar forza al Diavolo, al di là del ritorno di Zlatan Ibrahimovic, anche i numeri: 24 volte su 28 il Milan ha passato il turno dopo aver pareggiato fuori casa all'andata: l'ultima volta ai sedicesimi con la Stella Rossa. Sono 7 le partite casalinghe vinte su 15 contro le squadre inglesi (Pareggiate 4, perse 4). Sono 10 le sconfitte dello United contro le squadre italiane. Cinque le vittorie, 3 i pareggi.

L'ultimo successo con la Juventus (1-2) in Champions League. E i tifosi del Milan ricordano soprattutto quelle sfide, quelle contro i Diavoli rossi d'Inghilterra. Contro i Red Devils il Milan ha vinto le prime quattro sfide, ovvero le semifinali del 1957-58, 1968-69 e 2006-07 e gli ottavi del 2004-05 (quando è poi arrivato in finale).

Lo United, però, ha vinto l'ultimo incrocio: con Sir Alex Ferguson in panchina, si è imposto sul Milan di Leonardo agli ottavi del 2009-10 per 3-2 in trasferta e 4-0 in casa. Ora come finirà? Altri interpreti, stesso spirito e voglia di andare avanti. «Dalla partita dell'andata siamo usciti bene grazie al possesso palla e alla personalità, ma è un risultato che non ci permette di gestire questa sfida». Pioli parla chiaro: «Non possiamo gestire nulla». Dopo aver perso in pratica il treno-scudetto, la finale diventa un obiettivo primario.

Per vincere servono forze fresche. Il tecnico rossonero recupera Ibra e Bennacer ma non ci sono ancora certezze sull'impiego dal primo minuto o meno. Pronto Romagnoli mentre sia Leao, sia Rebic non sono al 100% e potrebbero anche rimanere a casa. «Sui problemi fisici non mi fascio la testa, abbiamo già dimostrato di essere all'altezza anche con assenze importanti. Le difficoltà ci saranno per le qualità degli avversari, il Manchester non perde da tante partite: dovremo usare qualità, personalità e ritmo per avere la meglio».

