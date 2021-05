Luca Uccello

È un Milan formato trasferta quello di Stefano Pioli che, anche senza pubblico, invece sembra non aver risolto il mal di casa. San Siro fa paura a questa banda di ragazzini indiavolati che fuori invece viaggiano a una media di 2,52 punti a partita. Un Milan formato trasferta a cominciare dai tre gol segnati tutti lontano dal proprio stadio di Brahim Diaz in stagione, per finire con la speciale classifica del Milan di Stefano Pioli in trasferta: un Diavolo clamorosamente primo davanti a tutti con 43 punti, davanti anche all'Inter tricolore di Conte (39). Una squadra che segna tanto quando è lontana da Milano (34 reti come Inter e Napoli, dietro solo all'Atalanta di Gasp con 37), e che subisce poco. Ed ha anche una super difesa con 17 reti subite, dietro solo all'Inter che ne ha prese 14. Un Milan che ha 13 punti in più dello scorso campionato (72 contro 59), meglio ha fatto solo il Napoli di Rino Gattuso con 14 in più (70 contro 56). Con questi numeri lo scudetto il Milan l'avrebbe vinto, peccato che in casa il rendimento è stato decisamente inferiore, con appena 29 punti e settima posizione in classifica.

Ora il Milan di Stefano Pioli torna a Torino, sponda Toro, senza Zlatan Ibrahimovic e nemmeno Saelemaekers. Il primo infortunato, il secondo fermato dal giudice sportivo. Zlatan, che oggi effettuerà una risonanza magnetica di controllo per stabilire l'entità del dolore e dell'infortunio, è uscito a metà ripresa (66' per la precisione) per un problema al ginocchio che lo costringerà a saltare con molta probabilità anche la gara con il Cagliari, non solo quella di domani con i granata. Ma se la classifica lo permetterà, lo svedese potrebbe non scendere in campo anche gli ultimi novanta minuti di questa stagione e risparmiarsi inutili rischi. Insomma, se con l'Atalanta non sarà importante la sua presenza per la conquista della Champions, l'appuntamento con Zlatan sarà agli Europei. «Non abbiamo fatto ancora nulla, testa al Torino», ha detto Stefano Pioli alla squadra sul campo d'allenamento, prima di cominciare a fare ancora sul serio e andare all'assalto della prossima Coppa dalle grandi orecchie, quella che potrebbe regalare il sì per la conferma di Gigio Donnarumma, oltre il riscatto di Tomori e magari anche di Brahim Diaz. Paolo Maldini ha cominciato a parlare con il Real Madrid.

Martedì 11 Maggio 2021

