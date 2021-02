Luca Uccello

È un Milan da trasferta quelli di Stefano Pioli. Un Milan che lontano da casa ha conquistato nove vittorie e un pareggio. Mai una sconfitta. È la squadra che in tutta la Serie A ha fatto meglio. La classifica lo dimostra. Milan primo grazie anche ai 28 punti presi (2,8 media punti a partita) con 21 reti fatte, solo 8 subite. Rendimento inferiore a San Siro, tra le mura amiche con soli, si fa per dire, 21 punti conquistati (1,91 media punti): sei vittorie, tre pareggi e due sconfitte con Juventus e Atalanta. Le reti realizzate in questo caso sono 24, 15 quelle subite. Ora, sabato sera, con lo Spezia la squadra di Stefano Pioli ha la possibilità di arrivare a quota 10, prendere la lode. Un traguardo che vale non solo per le statistiche ma soprattutto per la classifica. L'Inter è dietro di due punti, la Juventus avanza, le altre (Lazio, Roma e Napoli e pure l'Atalanta non mollano niente). Se Pioli pensa allo scudetto, Casa Milan deve pensare ai rinnovi. A Milanneews Mino Raiola è stato chiaro: «Gigio deve essere lasciato in pace perché sta cercando di fare una cosa importantissima per il Milan e per la sua carriera, Ibra? A me non stupisce niente, ho detto che l'unica cosa che poteva salvare il Milan era Zlatan e così è stato».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA