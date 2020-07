Luca Uccello

È un Milan da Champions League, anzi no: da scudetto. Merito di Maldini (e Boban), Pioli e poi Ibrahimovic. Sono loro gli uomini del miracolo rossonero. Loro che hanno costruito, plasmato e fatto crescere una squadra che oggi va a mille all'ora. Dal nono (anonimo) posto ai 20 punti in 8 gare che hanno lanciato i rossoneri verso il quinto posto in classifica, ora l'unico obiettivo possibile.

Un Milan bello, che vince e diverte. Ma non solo. Sono 8 le partite giocate dai rossoneri con 6 successi e due pareggi. E le vittorie (l'ultima è lo scintillante 5-1 di sabato al Bologna di Miha) sono di quelle che fanno rumore. Il Milan post-Covid ha sconfitto tre formazioni che lo precedono ancora oggi in classifica come Roma, Lazio e Juventus. Punti, tantissimi, ma anche un gioco. La squadra ora vince divertendo, divertendosi e segnando tantissime reti. Incredibile. «I complimenti fanno piacere - ha detto Stefano Pioli - però i conti si fanno alla fine, ovvero il 2 agosto».

Ha ragione lui. Intanto, sempre nelle otto partite giocate, i rossoneri hanno segnato ben 25 gol, vale a dire qualcosina più di 3 in media a gara. Una corsa velocissima verso l'unico obiettivo possibile della stagione: il quinto posto, l'accesso all'Europa League senza passare dai preliminari. Un obiettivo importante pensando al disastroso Giampaolo e alla fatica di far punti e giocare bene senza Ibrahimovic dalla propria parte. Ora è tutto diverso. Ora il futuro di Stefano Pioli potrebbe essere ancora al Milan. Magari in coabitazione con Ralf Rangnick che potrebbe rinunciare a alla panchina per un ruolo più dirigenziale da responsabile dell'area tecnica. Una possibilità che non si può escludere.

E Paolo Maldini? Nelle idee di Elliott l'ex capitano rossonero potrebbe avere un ruolo operativo, ma lasciando la responsabilità dell'area tecnica a Rangnick. Un ruolo alla Pavel Nedved. Ma è molto difficile che Maldini accetti un ridimensionamento del suo ruolo.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Luglio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA