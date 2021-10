Luca Uccello

«È normale il dispiacere dei fischi. Sono cresciuto al Milan e sono sempre stato un tifoso rossonero. Otto anni non si dimenticano facilmente».

Alle Iene, Gianluigi Donnarumma giura ancora di provare qualcosa per il Diavolo, un amore che resterà per sempre. Difficile da credere per quello che ha scelto di fare insieme al suo agente Mino Raiola. «Se voglio dire qualcosa a tutti i tifosi milanisti? Gli vorrò sempre bene. Sarò sempre un cuore rossonero». Un cuore e presto, forse, anche un tatuaggio dedicato alla squadra con cui ha conquistato l'accesso alla Champions League. Il suo ultimo regalo prima di andare a Parigi a fare, per il momento la bella statuina. Tre sole volte in campo dal primo minuto in nove gare di Ligue1, per un totale di 210 minuti, per Gigio che al Psg non è ancora un vero numero uno.

In Champions ha fatto la prima in panca (Bruges) e una da titolare col Manchester City di Pep Guardiola. Solo spettatore invece in Coppa di Francia. Forse si è pentito, forse la prossima stagione andrà a giocare nella Juventus intanto l'inviato delle Iene gli strappa una promessa: «Quando arrivi a Parigi, vai da un tatuatore e ti fai un cuore rossonero? La risposta di Donnarumma fa ben sperare: «Vediamo, vediamo ok va bene!».

Intanto per Milan c'è la grana Mike Maignan. Lo perde per la sfida con il Verona, per la decisiva sfida con il Porto: non ci sarà per almeno una quindicina di giorni, forse di più. Possibile rientro con la Roma il prossimo 31 ottobre, se tutto andrà per il meglio.

Lo ha comunicato la società rossonera attraverso una nota ufficiale: «Il persistere di una sintomatologia dolorosa al polso sinistro di Maignan impone, dopo parere specialistico, una artroscopia che verrà eseguita domani (oggi, ndr) dal professor Loris Pegoli». Brutta tegola per Stefano Pioli che perde una sicurezza, un giocatore forte dentro e fuori dal campo. Ora toccherà al suo secondo, a Ciprian Tatarusanu che un anno fa ha giocato appena 5 gare in tutta la stagione. Una in campionato, nel rocambolesco 3-3 con la Roma a San Siro, due in Europa League (la doppia sfida con lo Sparta Praga) e due in Coppa Italia con Toro e Inter.

Adesso torna tra i pali per difendere la porta del Milan che resta una delle migliori difese del campionato grazie anche all'intuizione di Maldini e Massara di andare a prendere il portiere campione di Francia. Per Tatarusanu una nuova occasione per dimostrare di meritare però la fiducia della società. Tuttavia il club rossonero, visto pure l'impossibilità di avere Plizzari, il terzo portiere, si è messo immediatamente in contatto con lo svincolato Mirante, ex, tra le altre, Samp, Parma, Bologna e Roma. E accordo raggiunto: oggi visite mediche e firma per il nuovo estremo.

