È arrivato in punta di piedi, quasi in religioso silenzio, nei primi giorni del 2020: dalla panchina della super Atalanta di Gian Piero Gasperini. Due settimane dopo Zlatan Ibrahimovic per necessità, perché costava poco, perché il Milan aveva rispedito Caldara al mittente.

È arrivato un difensore forte, ma nessuno poteva immaginare così forte, così maturo. Dal suo arrivo nel mondo rossonero Simon le ha giocate praticamente tutte da gennaio ad oggi - tranne con Verona (per influenza), Fiorentina e Genoa (per la rottura di una fibra muscolare) e nella trasferta di Ferrara (in panchina per rifiatare). Già, le ha giocate tutte senza sbagliarne mai una. Quest'anno è il rossonero più presente, è l'unico che non ha mai riposato nonostante i suoi 31 anni di età. Il danese è diventato un leader, forse ancor di più di capitan Romagnoli.

Per molti è un muro, per altri è il giocatore che le prende tutte di testa. Sicuramente uno dai piedi buoni, capace anche di costruire l'azione da dietro.

Con lui (e Donnarumma) la difesa del Milan è la terza di tutta la serie A, non male. Ma se vuoi vincere lo scudetto devi subire poco. E così sta succedendo. E pensare che c'era qualcuno che non lo voleva. Un'operazione low cost tra prestito oneroso e riscatto dal Siviglia lo scorso mercato dal valore di 5 milioni scarsi. Un affare, non c'è dubbio, che Pioli ha deciso di sfruttare al massimo.

A proposito di Pioli. Chi andrà in panchina domani sera in Europa League a San Siro contro il Celtic? La speranza è di rivedere finalmente il condottiero emiliano. L'allenatore rossonero, la cui positività è stata comunicata ufficialmente dal club lo scorso 14 novembre, è in attesa del responso dal tampone effettuato dall'Uefa. In caso di esito negativo, Pioli potrà riprendere regolarmente il suo posto in panchina. In caso contrario fiducia ancora al portafortuna Daniele Bonera: tre partite, due vittorie e un pareggio in Francia col Lille.

Capitolo mercato. Non è un segreto che Casa Milan sia al lavoro per i rinnovi di Donnarumma e Romagnoli e in attesa di conoscere la decisione di Calhanoglu, corteggiato anche dalla Juventus già per il mese di gennaio. E della finestra invernale ne hanno parlato Gazidis, Massara e Maldini presenti a Milanello insieme anche a Almstadt (braccio destro dell'ad e analista dei dati sui giocatori) e Moncada (capo scout). Qualcuno arriverà, soprattutto ora che la squadra è prima. Va aiutata e la proprietà è pronta economicamente a farlo.

Mercoledì 2 Dicembre 2020

