Luca Uccello

Dove giocherà la prossima stagione Alessio Romagnoli? Il capitano rossonero è in scadenza di contratto, tra un anno, proprio come Frank Kessie. Ma se il Milan sta cercando di fare il possibile per accontentare il presidente Kessie, così non è per il centrale di difesa che la scorsa stagione, causa anche infortuni, ha perso il posto per Fikayo Tomori, l'ultimo arrivato a Milanello ma già sicuro del posto anche per il prossimo campionato. Un rinnovo mai discusso nei dettagli, quello di Romagnoli, perché dopo quello che è successo con Donnarumma, con Mino Raiola i rapporti si sono praticamente interrotti. Niente rinnovo, la richiesta iniziale di 5 milioni di euro aveva allontanato immediatamente il Milan, e futuro possibile alla Juventus, se Demiral dovesse lasciare Torino e l'Italia. Una possibilità che permetterebbe comunque di incassare un indennizzo da parte del club di Via Aldo Rossi che in caso contrario rischia di perdere Romagnoli a zero dopo averlo acquistato quattro stagioni fa dalla Roma per 25 milioni di euro. Un rischio calcolato, un addio scontato, con la certezza che Kjaer e Tomori sono i titolari, Gabbia una valida alternativa. La quarta è Kalulu, oggi impegnato alle Olimpiadi.

Poi c'è il discorso trequartista da affrontare. Brahim Diaz non basta. Non può bastare per tutta la stagione. Ecco perché il Milan sta cercando di portare avanti uno scambio di mercato con il Borussia Dortmund per avere Julian Brandt in cambio di Rafael Leao. Un'operazione possibile ma su cui Paolo Maldini deve lavorare tanto. Bisogna ragionare invece sulla possibilità di tenere a Milanello un prodotto del vivaio rossonero come Pobega, che ha già dimostrato di poter giocare a buoni livelli in serie A, oppure puntare su un profilo più internazionale come Bakayoko, in considerazione del ritorno rossonero in Champions League. Una valutazione che andrà fatta con Stefano Pioli che resta tra l'altro l'allenatore meno pagato delle grandi e con il contratto in scadenza. Primo allenamento in rossonero intanto per Mike Maignan e Oliver Giroud.



