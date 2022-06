Luca Uccello

Dopo il derby scudetto, quello sul mercato. L'obiettivo, diventato comune, si chiama Bremer. Un giocatore, miglior difensore della stagione appena conclusa in A, promesso all'Inter che ora inseguito anche al Milan. Piace perché Sven Botman, difensore olandese del Lille ed obiettivo di calciomercato dichiarato del Milan potrebbe andare a giocare in Premier League, nelle file del Newcastle.

Questione di ingaggio non certo di prestigio. Soldi che come per Donnarumma, Calhanoglu e Kessie hanno già fatto la differenza. Ora potrebbero farla anche lui. Di sicuro Botman, come confermato al quotidiano olandese, Algemeen Dagblad, lascerà la Ligue1: «La mia intenzione è quella di fare un passo in avanti. Spero che il trasferimento venga completato presto, preferibilmente per la preparazione». ù

ùMilan o Newcastle? «Sono interessati, ma non posso e non voglio dire di più. Quello che voglio io è fare un passo in avanti e giocare una bella competizione, non vedo l'ora». La prossima settimana Pioli sarà a Milano, incontrerà quasi sicuramente la nuova proprietà, e naturalmente Paolo Maldini e Frederic Massara per programmare la prossima stagione. Si parlerà pure di Bremer, di un difensore che potrebbe formare una coppia insuperabile con Tomori. Tuttavia a Casa Milan si cominceranno a fare tutti nomi di chi potrebbe arrivare in rossonero, per far fare un ulteriore salto di qualità alla squadra campione d'Italia.

Ma verranno fatti anche dei nomi in uscita. Ci sarà qualche sacrificio, degli addii forse non inizialmente previsti. Per vincere, serve guardare avanti, senza perdere di vista le priorità, come rinnovare e migliorare economicamente l'accordo con Rafael Leao.

Intanto per la vittoria del 19esimo scudetto Stefano Pioli ha mantenuto la sua promessa: è partito in bici da Parma, con i suoi amici storici, e si è recato al Passo della Cisa, il valico che separa l'Appennino ligure da quello tosco-emiliano. Centotrenta chilometri, tra andata e ritorno, per un voto che ha portato fortuna al tecnico del Milan. Adesso ne farà un altro in caso di vittoria della Champions League?

