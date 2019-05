Luca Uccello

DONNARUMMA 8

Una sola parata, su rigore. Una di quelle che ti fanno volare, magari fino in Champions League.

ABATE 6

Dieci anni indimenticabili, di alti e bassi, con la fascia da capitano come senza, di vittorie, sconfitte e molte delusione. Per questo meriterebbe 10 alla carriera. La sua uscita dal Milan è da brividi, a testa alta, tra gli applausi di tutto San Siro commosso (39' st Conti ng)

MUSACCHIO 5

Ancora novanta minuti poi potrebbe finire uno degli incubi dei tifosi rossoneri.

ROMAGNOLI 6

Il capitano è l'ultimo ad arrendersi, sempre il primo a crederci. Insostituibile.

RODRIGUEZ 5,5

Da lui mai una gioia, un pallone da buttar dentro, una sorpresa. Champions o no, meglio cambiare

KESSIE 5

Incerto, impreciso e altro ancora.

BAKAYOKO 6

Ci mette la forza, il fisico ma a Gattuso non basta più. (6' st Cutrone 6: è la carta che ti aspetti e che Rino si gioca alla prima difficoltà)

CALHANOGLU 6

Gioca da play e non lo fa male. Un'idea per il prossimo futuro?

SUSO 6,5

Punizione da incorniciare e da tenere lì per i momenti più tristi, vissuti in questa stagione forse un pò troppo spesso.

PIATEK 6,5

Il pistolero torna a fare Pum, Pum nella domenica più importante e nella gara che contava vincere. Il suo orticello è salvo, quello del Milan anche (36' st Castillejo ng)

BORINI 5

Ha le occasioni per cambiare la classifica, non certo la sua storia. Quella è stata scritta da tempo.

GATTUSO 6

Una vittoria stra-sofferta contro una squadra retrocessa che se la gioca a San Siro e lo fa bene, meglio del suo Milan. Donnarumma lo salva, un fuorigioco fatto male dal Frosinone anche. La Champions è lì, ma così però non va.

Lunedì 20 Maggio 2019, 05:01

