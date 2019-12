Luca Uccello

DONNARUMMA 6

Poteva anche giocare con l'ombrello aperto.

CONTI 6

Quando avanza e calcia di destro è sempre un pericolo. Peccato non ci sia l'attaccante giusto...

MUSACCHIO 6

Il Parma non punge mai, lui ringrazia.

ROMAGNOLI 6

Il Gervinho di oggi non è quello di ieri.

THEO HERNANDEZ 7

Segna ancora lui, solo lui. E siamo a tre come il Pistolero di casa. Gol pesanti, che cambiano la classifica rossonera.

KESSIE 5

Questa nuova maglia da titolare gli pesa, fa semplicemente poco (26' Krunic 5: entra male, peggio del titolare).

BENNACER 6

Solite geometrie, solito passo. Non è Biglia ma nemmeno lui il regista da grande film...

BONAVENTURA 6,5

Innesca il flipper vincente che porta la pallina di Theo Hernandez dentro la porta. Ancora decisivo.

SUSO 5,5

Da lui ci si aspetta sempre di più.

PIATEK 5

La porta non la vede mai. Aspettando la risposta di Ibrahimovic non resta che fargli vedere qualche vecchio film Western (19' st Leao 5: si può dare di più cantavano Raf, Tozzi e Morandi)...

CALHANOGLU 6,5

Corsa e idee, sacrificio e conclusioni: insostituibile.

PIOLI 6,5

L'Europa rimane un sogno, proprio come quello di avere Ibra a risolvere le gare, magari prima del 90'.

Lunedì 2 Dicembre 2019, 05:01

