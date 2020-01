Luca Uccello

DONNARUMMA 6

Non Gigio, ma suo fratellone Antonio, portafortuna confermato. Terza da titolare e terza vittoria.

CONTI 5,5

Non riesce ancora a esplodere, a essere il giocatore di Bergamo. Stesso problema di Caldara?

KJAER 6

Esordio facile con Floccari e Paloschi. Aspettiamo le prossime (37' st Gabbia ng).

ROMAGNOLI 6

Copia e incolla da sopra. Facile davvero giocare contro questa Spal, con un attacco inesistente.

THEO HERNANDEZ 6,5

Spinge, segna e pareggia subito i conti con Piatek. Solito dominio su una fascia che presto perderà Ricardo Rodriguez.

CASTILLEJO 7

Ne sbaglia uno facile, ne fa un altro difficile, di quelli in cui bisogna alzarsi in piedi e applaudire. L'effetto Ibra si vede, gli ha fatto davvero bene (18' st Suso 5: qualche mugugno al suo ingresso e pure dopo un gol mancato).

KRUNIC 6,5

Una partita dove ci mette muscoli e corsa. Di più non serve.

BENNACER 6,5

Contro questa Spal si permette anche di poter arrivare alla conclusione.

BONAVENTURA 5,5

Gioca sotto ritmo, senza grinta. Non è il solito Jack. Ma anche in dieci contro un undici per il Milan è tutto facile (30' st Paquetà 5,5: non fa meglio di Jack. Così diventa dura riconquistarsi il posto).

REBIC 6

Si muove, corre, gioca per i suoi compagni. È vivo, può dare una mano nel girone di ritorno se Ibra lo riterrà utile...

PIATEK 6,5

Torna a colpire, a sparare non più a salve. Non segnava dall'8 dicembre su rigore. Su azione dal 20 ottobre con il Lecce. Una vita fa. Una rete che conferma la sua volontà di restare a Milano, Tottenham permettendo.

PIOLI 6,5

Missione compiuta in Coppa. Ora testa all'Udinese con Ibra nuovamente in campo dal primo minuto.

Giovedì 16 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA