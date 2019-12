Luca Uccello

DONNARUMMA 6

Ne prende cinque ma è l'unico a meritare la sufficienza.

CONTI 4

Un disastro su Gomez, un disastro su ogni pallone, come difensore.

MUSACCHIO 4

Niente di nuovo. Un'altra figuraccia. Al Milan serve un difensore vero.

ROMAGNOLI 4

E se anche il capitano cade malamente è la fine. Ora bisogna rialzarsi: ma servono rinforzi, giocatori veri non figurine.

RICARDO RODRIGUEZ 4

Un tempo basta e avanza (1' st Calabria 4: irriso da Ilicic e non solo lui).

KESSIE 4

Passeggia per il campo. Meglio che vada via.

BENNACER 4

Se il Milan vuole ripartire ha bisogno di un regista vero, di un centrocampista di livello top.

BONAVENTURA 4

Inguardabile anche lui come tutti i suoi compagni di merenda. Non è possibile continuare ad andare sulle montagne russe (18' st Piatek 4: sembra la brutta controfigura del bomber di un anno fa).

SUSO 4

C'è chi è costretto a giocare con lui e chi invece ha la fortuna di mettere in campo Ilicic. Imbarazzante il confronto tra i due (39' st Castillejo ng).

LEAO 4

Butta via un'altra occasione. Mai un tiro in porta, mai una fuga, un dribbling. La panchina, qualche minuto nel finale. Quella di Bergamo è ancora la sua dimensione.

CALHANOGLU 4

Il colpo Mirabelli delude ancora. Quando il gioco si fa duro, scompare, non si vede mai in campo.

PIOLI 6

Non è un mago e davanti alla realtà non ci sono trucchi. È un Milan coniglio bagnato. Per prendere il volo, diventare una colomba bianca serve altro. Ma perch mai Ibrahimovic dovrebbe venire al Milan? Mandzukic ha scelto l'Arabia...

riproduzione riservata ®

Lunedì 23 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA