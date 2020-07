Luca Uccello

DONNARUMMA 5

Non ha nessuna colpa, nemmeno una. Neanche su Floccari. Ma due palloni in rete a Ferrara fanno male

CALABRIA 5

Non spinge nemmeno per sbaglio. Cambio obbligato (1' st Rafael Leao 6: Qualche sponda, un buon pallone per Rebic e una rete di classe)

GABBIA 5

Si addormenta sulla prima rete. Si addormenta troppo spesso.

ROMAGNOLI 6

Il capitano è insostituibile, le gioca davvero tutte. Ma quanto può resistere ancora? E' stanco.

THEO HERNANDEZ 5

Non è la sua partita. Ogni volta che prova a spingere va a sbattere con il muro costruito da Di Biagio. Esce dolorante (20' st Laxalt 6: Non cambia la partita)

KESSIE 6

Lotta su ogni pallone e quando può si spinge anche in avanti ma con poca fortuna

BENNACER 5

Chissà se il Psg ha cambiato idea. Se così non fosse si organizza pullman diretto per il Parco dei Principi (25' st Bonaventura 5: in avanti ma senza grande successo)

CASTILLEJO NG

Non stava bene, ha stretto i denti. Ora si morde la lingua. Stagione finita per lo spagnolo. Peccato (16' pt Saelemaekers 6,5: dimostra ancora una volta di essersi meritato il riscatto)

PAQUETA' 6

Niente di incredibile. Ma giocare dietro la punta gli piace, è la sua posizione in campo. Pioli l'ha capito e lo accontenta

CALHANOGLU 6,5

E' ancora una volta il migliore. Pioli sta riuscendo in qualcosa che nessun allenatore prima di lui è riuscito a fare: ottenere il massimo da Hakan, averlo con continuità

REBIC 5

Il grande assente della notte di Ferrara. Questa volta non gli riesce la zampata vincente, quella da tre punti. Stanco? Possibile (20' st Ibrahimovic 6: La verità è che è mancato tantissimo al Milan)

PIOLI 5

Cosa è successo al suo Milan? Inspiegabile.

