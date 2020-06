Luca Uccello

Domenica pomeriggio (fischio d'inizio alle 17,15) a San Siro sarà ancora Ante Rebic a guidare l'attacco del Milan. Lui contro la Roma, non Zlatan Ibrahimovic. Rebic contro Edin Dzeko.

Il primo ha segnato 7 reti (da gennaio in avanti in pratica), il secondo 14 gol. Due attaccanti, due trascinatori, due che dovranno fare la differenza. Il rossonero ha conquistato la fiducia di Stefano Pioli piano, piano. A suon di gol decisivi. Non inutili. Reti che hanno regalato una decina di punti in classifica. Ora, senza Ibra, si è preso l'attacco sulle sue spalle.

Ed è pronto a farlo con la Roma (in piena corsa Champions League) sicuramente, forse anche con la Spal. Poi tornerà lui, l'uomo che a gennaio ha cambiato per davvero il Milan. Zlatan sta meglio, non sente più dolore anche se ha ancora bisogno di recuperare la condizione migliore. Deve tornare a correre, lo farà presto. Poi partirà il conto alla rovescia per rivederlo in campo al centro del tridente.

Ma fino a quando il tecnico rossonero non avrà la certezza che lo svedese ha recuperato a pieno, al 100% dal problema al polpaccio destro in attacco toccherà al croato.

Rebic è pronto, non si tira indietro da questa sfida. Non l'ha mai fatto. Un giocatore che continua a spingere per essere riscattato prima del prossimo anno.

La fiducia di Gazidis non manca, quella di Pioli è certa. Pure Ralf Rangnick si è espresso positivamente sul giocatore che dopo un periodo di ambientamento è tornato a essere il giocatore conosciuto a Francoforte e non quello visto nelle deludenti occasioni avute con Verona e Fiorentina.

Due squadre che oggi, oggettivamente, possono mordersi le mani per non averlo aspettato. Rebic contro il Lecce ha dimostrato di essere utile anche dietro, con il giusto sacrificio. Tanta corsa all'indietro ma quando serve la giusta zampata vincente. Cosa succederà quando Pioli potrà contare su tutti i suoi attaccanti? Ibra sarà al centro dell'attacco, Rebic tornerà a sinistra, con Castillejo a destra. Passo indietro per Calhanoglu, mentre Rafael Leao starà ancora in panca ad aspettare il suo turno. A Lecce ha segnato ma non basta. Il tecnico vuole ancora di più. Il portoghese deve pensare anche a correre all'indietro. Cosa essenziale nel calcio moderno.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Giugno 2020, 05:01

