Luca Uccello «Dobbiamo crederci a fare più punti possibili. Purtroppo

«Dobbiamo crederci a fare più punti possibili. Purtroppo non dipende solo da noi, ma i nostri risultati dipendono da noi». Stefano Pioli è chiaro: credere al quinto posto, crederci ancora, fino a quando ci sarà la possibilità Due gare alla fine, sei disponibili e quattro quelli di distacco dalla Roma. «Noi dobbiamo pensare solo a fare più punti possibili, non dobbiamo pensare ad altro». Parole di Stefano Pioli che gioca prima della Roma, che chiede «un ultimo sforzo ai miei giocatori».

Sampdoria e Cagliari da una parte, per il Diavolo, Torino e Juventus per chi precede i rossoneri in classifica. Si riparte dall'1-1 con l'Atalanta: «Sono rimasto molto soddisfatto. L'Atalanta è un grande avversario, abbiamo giocato con la stessa fisicità e qualità. Abbiamo giocato tanto, ma siamo stati squadra dall'inizio alla fine. Ora dobbiamo fare bene anche nelle ultime due».

Lo ripete ancora. È un martello, di quelli che ti entrano nella testa e non esce fino a quando non hai raggiunto l'obiettivo. Di fronte Ranieri e una squadra che ha messo in difficoltà prima l'Atalanta poi la Juventus «Stanno bene e giocano sereni perché hanno già raggiunto il loro obiettivo». Il 2 agosto è vicino, si faranno le giuste valutazioni ma «nella prossima stagione dovremo consolidare i risultati che abbiamo ottenuto da gennaio in poi».

Dalla Samp alla Sampdoria con Ibrahimovic che aveva rimesso piede in campo con la maglia rossonera il 6 gennaio scorso.

Da allora una marcia trionfante nonostante quello zero a zero. «All'andata avevamo creato tanto, ma abbiamo subìto troppe ripartenze. Sono cambiate tante cose da quella gara, abbiamo maggiore fiducia. Dobbiamo continuare così, sarebbe un ottimo viatico in vista della prossima stagione»

. Capitolo rinnovi. Pioli è sicuro. «Il club vuole risolvere queste situazioni in prima possibile. Noi ci siamo dati appuntamento la prossima settimana, ora dobbiamo pensare al campionato. Poi ci sarà il tempo necessario per stabilire la squadre del prossimo anno».

