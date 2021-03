Luca Uccello

Dieci partite per convincere il Milan, per cambiare il futuro. Non basta la Champions League a Mario Mandzukic per restare ancora a Milano. Ci vuole altro. Non basta nemmeno più la sua voglia di riscatto.

Ora bisogna che torni, servono i suoi gol, non solo quelli di Ibrahimovic. Fin qui non ne ha fatto nemmeno uno. I suoi numeri al Milan dicono cinque presenze (quattro in campionato e una in Europa League), di cui una sola da titolare a Belgrado contro la Stella Rossa, per un totale di 157 minuti in campo. Davvero poco per poter credere che questo sia il vero Mario.

La scommessa di Paolo Maldini (e Frederik Massara) a gennaio non è ancora persa. Ora però dall'attaccante croato, che ha strappato un contratto da quasi due milioni netti fino a giugno, servono i fatti oltre all'esperienza e i buoni propositi. La fortuna di Mandzukic è che là davanti, dove certo non mancano le alternative, nessuno si è distinto per essere un vero bomber. Naturalmente Ibra a parte. Non ci è riuscito Rafael Leao, né Rebic e nemmeno Hauge. Discorso valido anche per Brahim Diaz e Calhanoglu. Ecco perché Stefano Pioli vuole avere questa alternativa in più in attacco, vuole avere il vero SuoerMario per questo finale di stagione. Con lui nuovamente in campo il Milan potrebbe provare a tenere testa all'Inter e tenersi strettissimo il secondo posto in classifica.

La lesione al bicipite femorale sinistro sembra essere solo un brutto ricordo come le sei le partite saltate in campionato e le tre in Europa League. Un infortunio arrivato per colpa anche dell'anno inattività dopo aver chiuso l'esperienza in Qatar. A Milanello continua a sudare per tornare in campo il prima possibile, magari già con la Sampdoria.

