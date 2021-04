Luca Uccello

Dieci gare di campionato, dieci mosse per arrivare in Champions League. Ecco il piano di Ibrahimovic pronto a riprendersi il Milan dopo aver riconquistato la Svezia.

Dieci tappe fino a maggio più una, quella che riguarda sé stesso, il suo futuro, quello legato ancora al Diavolo. Un rinnovo che passa per forza di cose dal ritorno dei rossoneri nell'Europa dei grandi, quella che regala milioni di euro, fondamentali per continuare il progetto tecnico di crescita. Con la qualificazione in tasca sarà più facile sedersi al tavolo con Paolo Maldini e discutere un caro rinnovo che Ibra ha intenzione di firmare ma non senza sapere prima la cifra offerta. Lui sa quale è ancora il suo valore. Per arrivare a questo il Milan di Ibra non deve perdere per strada troppi punti a disposizione. Un calendario non impossibile, anche per tentare di mettere ancora pressione all'Inter di Conte che ha un impegno in più, che deve affrontare il Napoli, la Roma e anche la Juventus oltre che Sassuolo e Verona.

Complicatissimo quello della Juventus con Inter, Milan, Napoli, Roma e Atalanta da affrontare oltre a Verona e derby. Il Milan può sperare, ma ci deve credere. Si comincia sabato all'ora di pranzo contro la Sampdoria a San Siro, si prosegue con il Parma, poi il Genoa ancora in casa, ancora alle 12,30. Un calendario che poi di fronte il Sassuolo in una sfida infrasettimanale pericolosa per il valore dell'avversario e perché subito dopo c'è la Lazio di Simone Inzaghi, altra pretendente per un posto d'onore tra le prime quattro forze di questo campionato.

Poi arriva maggio, le ultime sfide della stagione, quelle forse più difficili. Si comincia con il Benevento, poi c'è lo scontro diretto con la Juve allo Stadium. Fondamentali anche le ultime tre con Torino e Cagliari in lotta per la salvezza e l'Atalanta magari per il secondo posto. Il campionato del Milan targato Ibra si chiuderà a Bergamo con tanta voglia di poter finalmente festeggiare l'Europa che conta.

A propostito di voci dalla Dea, pare che il Milan stia facendo un pensierino a Ilicic. Sarà vero? Staremo a vedere.

