Luca Uccello

Diciannove minuti con l'Udinese, ventotto con il Lille in Europa League, 45 di nuovo in campionato con il Verona. Ora la sosta, due settimane piene per poter riprendere la migliore forma, tornare al San Paolo nell'undici di Pioli (che seguirà la partita da casa chiuso in quarantena). Questo l'obiettivo di Ante Rebic che dopo aver risolto il problema al gomito rimediato nella gara con il Crotone, ora scalpita per riprendersi una maglia da titolare. In campionato fino ad ora ne ha saltate tre: Spezia, derby con l'Inter e la Roma, in Europa quasi tutte tra squalifica e infortunio. Il suo esordio, per pochi minuti, contro i francesi del Lille che hanno riportato il Milan sul pianeta Terra. Non si può nascondere che la sua assenza si sia fatta sentire. In termini di gol ma anche di assist. Nei 211' giocati in campionato ha realizzato un solo assist. Lo scorso campionato dalla sua esplosione con l'Udinese (19 gennaio 2020) in poi ha messo a segno 11 reti (12 con Coppa Italia), 3 assist (4). Numeri che mancano oggi, nonostante il primato in classifica, nonostante Ibra sia sempre decisivo e chi ha preso il suo posto non lo ha fatto completamente rimpiangere. Si parla di Rafael Leao. Il portoghese è cambiato, è cresciuto, sembra essere pronto a un ruolo di responsabilità anche se in campo deve dimostrare ancora tanto. Con Spezia, Inter e Roma c'era lui al posto di Rebic. Due reti con lo Spezia, un assist vincente con l'Inter, due con la Roma. Numeri che dimostrano che Rebic potrebbe anche non giocare al San Paolo. Ma Pioli la pensa diversamente. Sa che l'attaccante croato è un giocatore completo che può fare reparto anche da solo, che può dare maggior equilibrio spostato sulla sinistra, alternandosi con Theo, se il momento della partita lo richiede. Un giocatore che lotta, combatte. Un duro, più simile a Zlatan. Leao, che ha giocato un tempo con il suo Portogallo Under 21 contro Cipro (2-1), ha caratteristiche diverse, più innamorato del pallone e della bella giocata.

Ora il Milan ha bisogna di sostanza, per questo Rebic contro il Napoli ha vogia di riprendere il suo posto in squadra. ELeao tornerà in panchina.



Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA