Luca Uccello

Dentro o fuori. A Milanello davanti agli occhi di Gazidis, Maldini e Mascara, Stefano Pioli non si stanca di dirlo. Quella con la Juventus, domenica sera all'Allianz Stadium, vale una stagione intera.

E il Milan non si può permettere di buttarla via dopo averla dominata per l'intero girone di andata. Novanta minuti finalmente al completo (recuperato anche l'ex Mario Mandzukic, mancherà solo Castillejo squalificato) ma con ancora due dubbi di formazione per il tecnico rossonero: Romagnoli o Tomori e Rebic o Leao.

Una partita sempre speciale per il Diavolo e per Zlatan Ibrahimovic arrivato in Italia via Ajax alla Juventus proprio 17 anni fa, quando aveva solo 22 anni. Un acquisto voluto da Fabio Capello e costato all'epoca 16 milioni di euro. Una partita persa all'andata, lo scorso 6 gennaio. Gara che Ibra non ha giocato per via di un problema muscolare al polpaccio, ora invece ci sarà, guiderà l'attacco rossonero. Da avversario della Juventus Ibra ha affrontato la Signora in undici occasioni e ha segnato solo due gol, entrambi con la maglia rossonera. La prima nella stagione 2010-11 di ritorno in Italia dall'avventura al Barcellona. A San Siro, gara di andata, gioca e segna con un colpo di testa. Ma è una rete inutile perché il Milan perde 2-1 in casa. L'ultima invece nel successo per 4-2, il 7 luglio dello scorso campionato quando la squadra di Pioli riuscì a ribaltare da 0-2 a 4-2. La firma di Ibrahimovic arriva su calcio di rigore.

A Torino Zlatan ha affrontato la Juve in 5 occasioni: quattro in serie A, una in Coppa Italia senza mai trovare la via del gol. Ora però il Milan ha bisogno dei suoi gol per cercare di ritornare, dopo sette stagioni senza, in Champions. Non riuscirci sarebbe un fallimento che coinvolgerebbe tutti, nessuno escluso.

