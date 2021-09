Luca Uccello

Dall'Atletico all'Atletico, ovvero l'altra metà di Madrid (arbitro Cuneyt Cakor, diretta tv in chiaro alle 21 su Canale 5) sempre con Diego Simeone in panchina. Il ritorno a San Siro in Champions è colmo di ricordi, storie passate, finite anche male. Oggi c'è un nuovo capitolo da affrontare, c'è uno zero in classifica da cancellare. È quello che chiede Stefano Pioli che vuole fare risultato. «Non è una gara decisiva, importante sì».

Lo è perché perdere potrebbe essere pericoloso, nonostante poi ci saranno ancora quattro partite da giocare e 12 punti a disposizione. In che cosa deve migliorare questo Milan per essere all'altezza della Champions? «Il livello è molto alto. I particolari fanno la differenza, abbiamo commesso qualche errore tecnico in un paio di situazioni e ci hanno punito subito a Liverpool. Dovremo giocare semplice, veloci, senza sbagliare scelte. Gli avversari possono colpirti in ogni momento, e parliamo di avversari che hanno battuto Real Madrid, Barcellona e sono arrivati in finale».

L'obiettivo è riuscire a fare la partita, imporre il proprio ritmo. «Volevamo metterlo in pratica anche a Liverpool, poi l'inizio arrembante ci ha complicato i piani. Affronteremo una squadra matura, con giocatori pronti a colpirti in qualsiasi momento». Pioli non crede a un momento difficile dell'Atletico, dopo l'ultima sconfitta in campionato: «Fino a sabato era ancora imbattuto, è forte e solido, serve una gara di altissimo livello tecnico, i particolari faranno la differenza. Di sicuro la prestazione di Liverpool servirà, saremo più pronti».

Capitolo formazione. Ancora qualche dubbio per Kjaer e Florenzi. Discorso diverso per Giroud rientrato con lo Spezia: «Ai nostri livelli perdere due settimane di preparazione ti fa scemare il ritmo. Il minutaggio in campionato è stato utile per recuperare la condizione e crescerà nelle prossime partite». Partirà titolare.

E dal primo minuto ci sarà anche Brahim Diaz diventato un vero numero 10: «Sono felice di questa responsabilità che mi è stata affidata, i miei compagni mi aiutano e non mi fanno mai sentire solo. Non mi sento un leader ma un giocatore del Milan». Per lo spagnolo è quasi un derby: «Vengo dal Real Madrid, ma alla fine adesso sono al Milan e l'unico obiettivo è fare una grande partita per raccogliere i tre punti».

