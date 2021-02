Luca Uccello

Da qualche parte bisogna pur ricominciare in Casa Milan. Perché non farlo dal gioco, dal suo regista, da Sandro Tonali? Da lui e non da Ismael Bennacer che è ancora infortunato, ancora una volta. Il centrocampista algerino è alle prese con un irrigidimento del muscolo tendineo del flessore e continua a lavorare per recuperare: i tempi del rientro sono valutati giorno dopo giorno. E fino a quel momento Tonali dovrà finalmente prendere per mano il Milan, la sua squadra in cui ha sempre voluto giocare. Questione di cuore. Ma le belle parole per lui sono finite, ora servono i fatti. Con l'Inter in mezzo al campo ha fatto meglio del compagno Frank Kessie. E' andato vicino al gol. Un gol che avrebbe cambiato probabilmente il giudizio su di lui. È stato comunque positivo, ha fatto una partita di sostanza contro il miglior centrocampista probabilmente del nostro campionato: Nicolò Barella, di tre anni più grande di Tonali. Tre anni che possono fare sicuramente la differenza, soprattutto quando è la tua prima stagione in una grande squadra come il Milan e sei pure stato costretto a saltare la preparazione per colpa del Covid. Ma Sandro può e deve fare di più. Pioli crede in lui, Maldini da sempre. Domani la Stella Rossa, poi la Roma. Due gare in cui toccherà ancora a lui. Due gare decisive.

IBRA A SANREMO - Poi ci sarà il Festival di Sanremo. E il Milan a quel punto saprà se sarà ancora in Europa con speranze di fare tanta strada. Un Festival di Sanremo che impegnerà non poco Zlatan Ibrahimovic. Deciso anche il programma di allenamento, in pieno accordo con Pioli e la società rossonera: Ibra durante Sanremo si allenerà in una struttura dedicata, con uno staff messo a disposizione dal club. Mercoledì, giorno di Milan-Udinese andrà in ritiro a Milano dalla mattina rispettando programmi e orari della squadra. Resterà nel centro sportivo rossonero anche giovedì, per poi tornare in Liguria in serata, restarci il venerdì e il sabato della finale.

