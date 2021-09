Luca Uccello

Con la Lazio «è stato un partitone, ci siamo divertiti tutti ma parlare di scudetto però mi sembra prematuro». Parole del presidente Paolo Scaroni che non vuole ancora pensare troppo in grande ma gara dopo gara. E ora la prossima sarà contro il Liverpool. Una prima volta all'Anfield Road per il Milan, una prima per tanti suoi giocatori che ancora una volta dovranno affidarsi a Zlatan Ibrahimovic tornato protagonista dopo un'assenza che durava dallo scorso nove maggio. Un ritorno con gol (mancava da 175 giorni) che dovrà ripetere magari anche in Champions, come regalo di compleanno a Ivan Gazidis che ha compiuto 57 anni.

Intanto in campionato a quasi 40 anni è diventato lo straniero più anziano a buttarla dentro: battuto il record di Bruno Alves, in gol a 39 anni 5 mesi e 19 giorni. E se ci riuscisse in Champions League sarebbe anche qui record. «Non so cosa abbia in mente di fare Ibra - ha detto il numero uno rossonero a Radio1 , ma se dovesse rimanere con noi potrebbe darci un grande apporto». Chissà se ancora da giocatore o da dirigente. Ma c'è ancora tempo per decidere. Ora il Milan si vuole godere il primo in classifica con nove punti con tre successi consecutivi, quello con la Lazio il più convincente.

Grande merito il presidente del Milan lo attribuisce a Stefano Pioli. «Ha creato una squadra vera, che c'è sempre, aggressiva e divertente». Aver confermato Stefano Pioli è «un vantaggio che si vedrà alla lunga, la capacità di essere sempre squadra in campo è una caratteristica che stiamo dimostrando ed è merito del mister». E pensare che qualcuno aveva immaginato di mandarlo via: «Ci siamo rattristati quando abbiamo perso male, ma nessuno ha mai messo in discussione Pioli».

Lo scudetto è un obiettivo ma «la priorità è tornare in Champions, il Milan non può mai mancare a questa competizione, ma se faremo meglio saremo contenti».

Intanto il club rossonero ha reso noto di aver deciso di presentare un esposto alla Procura Federale, affinché venga fatta chiarezza sui cori provenienti dal settore della tifoseria ospite durante Milan-Lazio rivolti verso Kessie e Bakayoko. «Siamo forti e orgogliosi del colore della nostra pelle», così il centrocampista rossonero tornato a Milano nell'ultimo mercato con un post su Instagram. «Ho tutta la fiducia nel nostro club che questi tifosi vengano identificati».

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA